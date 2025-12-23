विज्ञापन
पुलिस के साथ मुठभेड़ में घायल हुआ कुख्यात साइबर अपराधी, इतने रुपये का इनाम घोषित था

मुथरा में पुलिस के साथ हुई मुठभेड़ में 25 हजार रुपये का इनामी बदमाश घायल हो गया. उसे इलाज के लिए जिला अस्पताल में दाखिल कराया गया है. लेकिन मुठभेड़ के दौरान एक बदमाश फरार हो गया. पुलिस उसकी तलाश कर रही है.

मथुरा:

मथुरा जिले के गोवर्धन थाना पुलिस और एसओजी टीम के साथ हुई मुठभेड़ में शाहिद नाम का एक साइबर अपराधी घायल हो गया. इस मुठभेड़ में उसका एक साथी फरार हो गया.पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर इलाज के लिए जिला अस्पताल में दाखिल कराया है. पुलिस ने उस पर 25 हजार रुपये का इनाम घोषित कर रखा था. साइबर ठगी की दुनिया में शाहिद का सिक्का चलता है. पुलिस शाहिद के फरार साथी की सरगर्मी से तलाश कर रही है.

कब और कहां हुई यह मुठभेड़

मिली जानकारी के मुताबिक गोवर्धन इलाके का देवसेरस गांव साइबर ठगी के मामले में अपनी पहचान बन चुका है. पुलिस को उसकी सरगर्मी से तलाश थी. पुलिस ने उस पर 25 हजार रुपये का इनामी घोषित कर रखा था. मुखबिर की सूचना के आधार पर पुलिस चेकिंग अभियान चला रही थी. इस दौरान थाना गोवर्धन और एसओ जी की टीम की संयुक्त रूप से बदमाशों से मुठभेड़ हो गई. इस मुठभेड़ में पुलिस की गोली लगने से शाहिद घायल हो गया.वहीं इसका एक साथी मौके से फरार हो गया.

क्या कहना है पुलिस का

पुलिस ने उसके कब्जे से एक तमंचा, कारतूस और बिना नंबर की मोटरसाइकिल बरामद की है. शाहिद पर एक दर्जन से अधिक  आपराधिक मामले दर्ज हैं. सीओ गोवर्धन अनिल कुमार का कहना है कि थाना गोवर्धन पुलिस और एसओजी की टीम की संयुक्त मुठभेड़ में साइबर अपराधी शाहिद पुलिस की गोली लगने से घायल हुआ है. उन्होंने बताया कि घायल बदमाश को गिरफ्तार लिया गया है. उन्होंने बताया कि शाहिद पर 25 हजार रुपये का इनाम घोषित था. पुलिस ने गिरफ्तार बदमाश के कब्जे से एक तमंचा, दो कारतूस और चोरी की एक मोटरसाइकिल बरामद की है. पुलिस शाहिद के फरार साथी की तलाश कर रही है.

