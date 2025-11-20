इंसानियत शर्मसार! नवजात को कूड़े के ढेर में फेंका, कुत्तों ने नोंचे सिर और हाथ; पार्क में फेंका धड़

उत्तर प्रदेश के कानपुर से इंसानियत को शर्मसार कर देने वाला मामला सामने आया है. किसी ने नवजात को कूड़े के ढेर में फेंक दिया. आवारा कुत्तों ने उसे इतनी बुरी तरह से नोंचा कि उसका सिर और हाथ गायब हो गए. इससे भी ज्यादा रोंगटे खड़े करने वाली बात यह है कि आवारा कुत्ता बच्चे के धड़ को मुंह में दबाकर पार्क में घूम रहा था. दिल दहला देने वाला यह मामला हनुमंत विहार थाना क्षेत्र के बसंत विहार इलाके का है. इलाके में गुरुवार सुबह उस वक्त हड़कंप मच गया, जब एक आवारा कुत्ता मुंह में नवजात बच्चे के क्षत-विक्षत शव दबाकर घूम रहा था. यह नजारा देख पार्क में टहल रहे लोग सन्न रह गए. कुत्ते के भाग जाने के बाद मौके पर कुछ ऐसा मिला जिसने न सिर्फ मामले को एक नया मोड़ दिया, बल्कि इसके पीछे किसी अस्पताल या नर्सिंग होम के कनेक्शन की तरफ भी इशारा किया.

कुत्ते ने पार्क में फेंका नवजात बच्चे का धड़

स्थानीय निवासी अर्पित त्रिवेदी ने घटना की जानकारी देते हुए बताया कि घटना सुबह करीब 10 बजे की है, जब वह धूप सेक रहे थे. तभी उन्होंने एक स्ट्रीट डॉग को कपड़े में लिपटी कोई चीज लेकर फ्रेंड्स पार्क की ओर भागते देखा. शक होने पर जब उन्होंने कुत्ते का पीछा किया तो वह पार्क में शव रखकर भाग गया. क्षेत्रीय निवासियों के साथ जब कपड़ा हटाकर देखा गया, तो सब का कलेजा कांप उठा. वहां एक नवजात बच्चे का क्षत-विक्षत धड़ पड़ा था.

बच्चे का सिर और हाथ गायब थे

अर्पित ने बताया कि बच्चे का सिर और दोनों हाथ गायब थे. केवल छाती से नीचे का हिस्सा ही बचा था, जो कि कुत्ते ने बुरी तरह नोंच दिया था. बच्चे की नाल देखकर ऐसा लगा कि वह महज 24 से 36 घंटे पहले ही पैदा हुआ होगा. इस मामले में सबसे अहम सुराग बच्चे के हाथ का एक पंजा बना, जो मौके पर पड़ा मिला. इस पंजे पर वीगो लगा हुआ था. इससे ये तो साफ है कि बच्चे का जन्म किसी हॉस्पिटल या नर्सिंगहोम में हुआ होगा. आशंका है कि बच्चा पैदा होते ही कूड़े के ढेर में फेंक दिया गया होगा, जहां से कोई आवारा कुत्ता इसे नोचकर पार्क में ले आया.

वीगो के सुराग के आधार पुलिस कर रही जांच

लोगों ने इस मामले की सूचना तुरंत डायल 112 पर पुलिस को दी. हनुमंत विहार पुलिस मौके पर पहुंची और नवजात के क्षत-विक्षत शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया. फिलहाल पुलिस वीगो के सुराग के आधार पर इलाके के अस्पतालों और नर्सिंग होम की जानकारी जुटा रही है. साथ ही, पुलिस आसपास के सीसीटीवी कैमरों की फुटेज भी खंगाल रही है, ताकि उस शख्स या उन लोगों का पता लगाया जा सके, जिन्होंने मानवता को शर्मसार करते हुए नवजात को कूड़े के ढेर पर फेंक दिया.

बच्चे की मौत पर पुलिस को इन बातों पर शक

इस मामले में डीसीपी साउथ दीपेंद्र नाथ ने एनडीटीवी को फोन पर बताया कि इस मामले में दो बातें हो सकती हैं. पहला तो यह कि कि कोई गलत तरीके से अबॉर्शन करवाकर बच्चे को डाल गया हो. दूसरा यह कि पैदा होते ही बच्चे की डेथ हो गई हो और उसे दफना दिया गया हो और तो कुत्तों ने खोदकर उसे निकाल लिया हो. इसमे दोनो संभावनाएं हो सकती है. फिलहाल बच्चे के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है और मामले की जांच की जा रही है.