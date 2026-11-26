उत्तर प्रदेश के कानपुर में सोशल मीडिया पर लाइक्स और व्यूज के लिए एक युवक ने हैवानियत की सारी हदें पार कर दीं. गोविंद नगर इलाके में भूपेंद्र सिंह नाम के युवक ने एक दुधमुंहे पिल्ले पर हंसिया से वार करते हुए वीडियो बनाया और उसे 'डॉग बिरयानी' टाइटल के साथ सोशल मीडिया पर डाल दिया. वीडियो वायरल होते ही पशु प्रेमियों में गुस्सा भड़क उठा, जिसके बाद पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया.

क्या है पूरा मामला?

कमिश्नरेट कानपुर नगर के गोविन्द नगर इलाके में भूपेन्द्र सिंह नाम के एक कथित 'बहादुर' युवक ने अपनी मर्दानगी और क्रिएटिविटी दिखाने के लिए एक बेजुबान दुधमुंहे पिल्ले को चुना, उसे हंसिया से वार करते हुए वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर डाल दिया.

​घटना का वीडियो वायरल होने के बाद एनिमल लवर्स और आम लोगों का गुस्सा सातवें आसमान पर पहुंच गया. नाराज लोग डीसीपी साउथ दीपेंद्र नाथ चौधरी के दरबार पहुंच गए और कंटेंट क्रिएटर की शिकायत की.

इसके बाद, डीसीपी साउथ ने मामले को गंभीरता से लिया और तत्काल मुकदमा दर्ज करने व सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए. कंटेंट क्रिएटर भूपेन्द्र सिंह को गिरफ्तार कर लिया गया है.

आरोपी पर कौन सी धाराएं लगीं?

​मामले की गंभीरता को देखते हुए थाना गोविन्द नगर पुलिस ने भूपेन्द्र सिंह (25) के खिलाफ बीएनएस की धारा 325 और पशु क्रूरता निवारण अधिनियम 1960 की धारा 11(1)(i) के तहत मुकदमा दर्ज किया गया और गिरफ्तार कर जेल भेज दिया.

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