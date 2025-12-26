हाईवे पर 85 लाख की लूट का CCTV फुटेज आया सामने,पलक झपकते ही ऐसे दिया अंजाम

उत्तर प्रदेश के हापुड़ में एक कलेक्शन एजेंट से 85 लाख रुपये की लूटपाट का सीसीटीवी फुटेज सामने आया है. लूटपाट का यह घटना दिल्ली-लखनऊ नेशनल हाईवे पर हुई. बदमाश हाईवे पर फिल्मी स्टाइल में लूटपाट की घटना को अंजाम देकर फरार हो गए. पुलिस की कई टीमें बदमाशों की तलाश में जुटी हुई हैं. पुलिस ने घटना में शामिल बदमाशों की तस्वीरें भी जारी की हैं. पुलिस ने इन बदमाशों पर 50-50 हजार रुपये का इनाम घोषित किया है.हाईवे पर लूटपाट की यह वारदात 15 दिसंबर को पिलखुवा कोतवाली क्षेत्र में हुई थी.

कब और कहां हुई थी लूट की यह वारदात

दिल्ली-लखनऊ नेशनल हाईवे पर लूटपाट का यह सीसीटीवी फुटेज सामने आया है. 15 दिसंबर की दोपहर नोएडा के एक व्यापारी के मुनीम हापुड़ में कलेक्शन करके वापस नोएडा की तरफ लौट रहे थे. इस दौरान पिलखुवा कोतवाली क्षेत्र के नेशनल हाईवे 9 पर कार और बाइक सवार बदमाशों ने स्कूटी सवार कलेक्शन एजेंट से 85 लाख रुपए का भरा बैग लौटकर फरार हो गए.पुलिस की ओर से जारी वीडियो में साफ देखा जा सकता है. बाइक सवार दो बदमाश कारोबारी के मुनीम को ओवरटेक करते हैं और अपनी बाइक को उसकी बाइक से सटा देते हैं.

इससे मुनीम की बाइक का बैलेंस बिगड़ जाता है. वह सड़क पर गिर जाता है. इसके बाद बदमाश पैसों से भरा बैग लेकर फरार हो जाते हैं.

हाईवे पर 85 लाख रुपये की लूटपाट की इस घटना से पुलिस प्रशासन में हड़कंप मचा हुआ है.पुलिस की कई टीमें दिल्ली एनसीआर में बदमाशों की तलाश में जुटी हुई हैं. हापुड़ के पुलिस अधीक्षक (एसपी) कुंवर ज्ञानंजय सिंह ने बताया कि लूटपाट की घटना का पर्दाफाश जल्द ही कर दिया जाएगा.उन्होंने बताया कि इस मामले में शामिल बदमाशों की धर-पकड़ के लिए पुलिस की कई टीमें लगाई गई हैं.

