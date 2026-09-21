विज्ञापन
विशेष लिंक

ग्रेटर नोएडा में यूपी इंटरनेशनल ट्रेड शो 25 से, सीएम योगी ने तैयारियां परखीं, चौथे संस्करण में क्‍या खास?

यूपी इंटरनेशनल ट्रेड शो 25 से 29 सितंबर तक ग्रेटर नोएडा में आयोजित होगा. गृह मंत्री अमित शाह और सीएम योगी आदित्यनाथ इसका उद्घाटन करेंगे. इस शो में विकसित यूपी और ओडीओपी की झलक देखने को मिलेगी.

Read Time: 2 mins
trusted source trusted source
Share
ग्रेटर नोएडा में यूपी इंटरनेशनल ट्रेड शो 25 से, सीएम योगी ने तैयारियां परखीं, चौथे संस्करण में क्‍या खास?
ग्रेटर नोएडा के इंडिया एक्सपोर्ट में 25 सितंबर से यूपी इंटरनेशनल ट्रेड शो की शुरुआत.

ग्रेटर नोएडा के इंडिया एक्सपोर्ट में 25 सितंबर से यूपी इंटरनेशनल ट्रेड शो के चौथे संस्करण की शुरुआत होने जा रही है. यह ट्रेड शो 25 से 29 सितंबर तक चलेगा. ट्रेड शो को सफल बनाने के लिए प्रशासन ने पूरी ताकत झोंक दी, इसे लेकर तैयारी लगातार जारी है. यूपी इंटरनेशनल ट्रेड शो में विकसित उत्तर प्रदेश के साथ ओडीओपी से लेकर बड़े-बड़े इन्वेस्टमेंट की झलक भी एक ही छत के नीचे दिखाई देगी. 

गृह मंत्री शाह और सीएम योगी होंगे शामिल 

यूपी इंटरनेशनल ट्रेड शो 2026 के उद्घाटन पर गृह मंत्री अमित शाह, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ समेत केंद्र और राज्य सरकार के कई मंत्री मौजूद रहेंगे. इस कार्यक्रम को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी लगातार नजर बनाए हुए हैं. सीएम योगी इसे लेकर अधिकारियों के साथ बैठक की और कार्यक्रम की तैयारियों का भी जायजा लिया. 
यूपी इंटरनेशनल ट्रेड शो 25 से 29 सितंबर तक ग्रेटर नोएडा में.

यूपी इंटरनेशनल ट्रेड शो 25 से 29 सितंबर तक ग्रेटर नोएडा में.

यूपी इंटरनेशनल ट्रेड शो में 6 पार्टनरिंग कंट्री 

जानकारी के अनुसार, ट्रेड शो में 600 से ज्यादा इंटरनेशनल बायर्स पहुंचेंगे. 88 देश इसमें भागीदारी करेंगे और 2400 एक्जीबिटर्स इसमें हिस्सा लेंगे. यूपी इंटरनेशनल ट्रेड शो इस बार 6 पार्टनरिंग कंट्री है, जिनमे ऑस्ट्रिया, वियतनाम, जापान, रूस, सिंगापुर और बेलारूस शामिल है. एक्सपो के लिए अब तक एक लाख से ज्‍यादा बीटूबी रजिस्ट्रेशन हो चुके हैं. कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए प्रशासन मुस्तैद है और लगातार तैयारी में जुटा हुआ है. 

यूपी इंटरनेशनल ट्रेड शो के चौथे संस्करण को लेकर लगे पोस्‍टर-बेनर.

यूपी इंटरनेशनल ट्रेड शो के चौथे संस्करण को लेकर लगे पोस्‍टर-बेनर.

जिलाधिकारी ने की शो में आने की अपील 

गौतमबुद्ध नगर जिलाधिकारी मेधा रूपम ने कहा क‍ि यूपी इंटरनेशनल ट्रेड शो की सभी तैयारियां पूरी की जा रही हैं. सभी लोग इस शो हिस्‍सा लें, सभी के लिए एंट्री पूरी तरह फ्री है. युवाओं और स्टूडेंट के लिए इस शो में बहुत कुछ खास रहने वाला है.

ऑपरेशन सिंदूर में इस्तेमाल ड्रोन बटोर रहा सुर्खियां, इसे देखने के लिए यूपी इंटरनेशनल ट्रेड शो में जुट रही भीड़

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
UP International Trade Show, Greater Noida News, UP News, CM Yogi Adityanath, Cm Yogi News Today
Get App for Better Experience
Install Now
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com