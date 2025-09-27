विज्ञापन
ऑपरेशन सिंदूर में इस्तेमाल ड्रोन बटोर रहा सुर्खियां, इसे देखने के लिए यूपी इंटरनेशनल ट्रेड शो में जुट रही भीड़

ड्रोन विशेष रूप से बॉर्डर और दुर्गम इलाकों में दवाइयां, राशन और हथियार जैसी जरूरी सामग्री पहुंचाने में सक्षम हैं.

ऑपरेशन सिंदूर में इस्तेमाल हुआ ड्रोन
ग्रेटर नोएडा में चल रहे यूपी इंटरनेशनल ट्रेड शो में इस बार सबसे ज्यादा सुर्खियां बटोर रहा है. डिफेंस सेक्टर से जुड़ी कंपनी राफे एमफिबर का अत्याधुनिक ड्रोन, जिसे हाल ही में चर्चित ऑपरेशन सिन्दूर में इस्तेमाल किया गया था. इस हाई-टेक ड्रोन को देखने और इसके तकनीकी पहलुओं को जानने के लिए आगंतुकों की भारी भीड़ जुट रही है. लोग इसे भारत की बढ़ती रक्षा तकनीक और आत्मनिर्भरता की दिशा में एक बड़ा कदम बता रहे हैं.

ड्रोन हथियार से लेकर राशन तक सप्लाई करने में सक्षम

राफे एमफिबर की सीनियर वाइस प्रेसिडेंट (मार्केटिंग) पूजा मिश्रा ने बताया कि कंपनी के सभी उत्पाद पूरी तरह से सैन्य आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर तैयार किए जाते हैं. प्रदर्शित ड्रोन न केवल रक्षा अभियानों में मददगार हैं, बल्कि लॉजिस्टिक्स और राहत कार्यों में भी अहम भूमिका निभा सकते हैं. ये ड्रोन विशेष रूप से बॉर्डर और दुर्गम इलाकों में दवाइयां, राशन और हथियार जैसी जरूरी सामग्री पहुंचाने में सक्षम हैं. उन्होंने यह भी बताया कि कंपनी अपनी अधिकतर तकनीकें इन-हाउस विकसित कर रही है, जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आत्मनिर्भर भारत के विज़न को साकार करने की दिशा में एक बड़ा योगदान है.

काम पूरा कर खुद हो जाता है वापस

कंपनी का MR20 ड्रोन ट्रेड शो का मुख्य आकर्षण बना हुआ है. यह एक पूरी तरह ऑटोनॉमस ड्रोन है, जिसे एक बार प्रोग्राम करने के बाद यह लक्ष्य तक पहुंचकर कार्य पूरा करता है और स्वयं वापस लौट आता है. यही ड्रोन ऑपरेशन सिन्दूर में भी उपयोग किया गया था.

इसके अलावा, कंपनी ने अपने स्टॉल पर MR10-X8, MR-20, नीरज, भारत सर्विलेंस UAV समेत कई अत्याधुनिक ड्रोन मॉडल भी प्रदर्शित किए हैं. कंपनी का कहना है कि हर ड्रोन का अपना विशिष्ट उपयोग है और ये रक्षा से लेकर नागरिक सेवाओं तक कई क्षेत्रों में तकनीकी क्रांति ला सकते हैं.

यूपी इंटरनेशनल ट्रेड शो में राफे एमफिबर के ड्रोन भारत की स्वदेशी तकनीक और रक्षा क्षेत्र की नई ऊंचाइयों का प्रतीक बनकर उभर रहे हैं.

