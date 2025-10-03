विज्ञापन
बेटी से झगड़ा हुआ तो ससुरालवालों ने दामाद को हाईवे पर दौड़ाया, पीट-पीटकर ले ली जान

Hapur News: मृतक की मां सुखवीरी का आरोप है कि उनके बेटे के साथ न सिर्फ मारपीट की गई बल्कि उसे जहरीला पदार्थ भी पिलाया गया इसी वजह से उसकी मौत हुई है.

बेटी से झगड़ा हुआ तो ससुरालवालों ने दामाद को हाईवे पर दौड़ाया, पीट-पीटकर ले ली जान
ससुरालवालों ने दामाद की हत्या की.
  • हापुड़ में ससुराल पक्ष के लोगों ने दामाद की दिन दहाड़े पीट-पीटकर हत्या कर दी.
  • सोनू का पत्नी से किसी बात पर विवाद हो गया था. जिसके बाद उसने अपने घर वालों को बुला लिया.
  • मृतक की मां सुखवीरी का आरोप है कि उनके बेटे को पीने के साथ ही जहरीला पदार्थ भी पिलाया गया.
हापुड़:

हमारे देश में दामाद का बेटी से भी ज्यादा आदर-सत्कार किया जाता है. ससुरालवाले दामाद को सर आंखों पर बिठाकर रखते हैं. लेकिन उत्तर प्रदेश के हापुड़ में ससुराल पक्ष के लोगों ने दामाद की दिनदहाड़े पीट-पीटकर हत्या कर दी. दरअसल सोनू नाम के शख्स का पत्नी से कुछ विवाद हो गया था. जिसके बाद सुसराल पक्ष के लोगों ने दामाद सोनू को जमकर पीटा. उसे  जहरीला पदार्थ पिलाने का भी आरोप ससुराल पक्ष पर लगा है. इलाज के दौरान सोनू की मौत हो गई. वहीं मारपीट की पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई.

पत्नी से विवाद के बाद शख्स की पीट-पीटकर हत्या

दिल दहलादेने वाला यह मामला थाना हापुड़ के हाफिजपुर के गांव ईमटोरी का है. बुधवार को सोनू का उसकी पत्नी से किसी बात को लेकर विवाद हो गया था. जिसके बाद पत्नी ने अपने घर वालों को बुला लिया. बुलंदशहर से पत्नी के परिजनों गांव ईमटोरी  दामाद के घर पहुंच गए और उसके साथ मारपीट की. दामाद जान बचाकर भागने लगा तो उसे हाईवे पर दौड़ा-दौड़ाकर पीटा. बीच-बचाव करने आए लोगों के साथ भी ससुराल वालों ने अभद्रता की और मौके से फरार हो गए.

पत्नी और ससुरालवालों पर केस दर्ज

घायल हालत में सोनू को अस्पताल में भर्ती कराया, जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई. मारपीट की पूरी घटना वहां लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई. फिलहाल मृतक के परिजनों की तहरीर पर पत्नी समेत 7 लोगों पर मुकदमा दर्ज किया गया है. पुलिस आरोपियों की तलाश कर रही है. 

बेटे को पीटा फिर जहर पिला दिया

मृतक की मां सुखवीरी का आरोप है कि उनके बेटे के साथ न सिर्फ मारपीट की गई बल्कि उसे जहरीला पदार्थ भी पिलाया गया इसी वजह से उसकी मौत हुई है. पीड़ित महिला ने बताया कि उनके बेटे और बहू के बीच में कुछ कहासुनी हो गई थी.

सीओ पिलखुवा अनीता चौहान ने बताया मृतक सोनू के परिजनों ने सुसरालजनों पर मारपीट और नशीला पदार्थ देकर मारने के आरोप लगाए हैं. इस संबंध में मुकदमा पंजीकृत कर लिया गया है.बताया गया है कि सोनू का उसकी पत्नी के साथ विवाद हुआ था.  पत्नी के बुलाने पर उसके परिवार के लोग वहां पहुंचे औ सोनू के साथ मारपीट की. जांच के बाद वैधानिक कार्रवाई की जाएगी.

