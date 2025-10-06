सगाई चल रही थी, तभी आ गया नाश्ता, थाली देख लड़के वालों ने फौरन तोड़ा निकाह, बुलानी पड़ी पुलिस

यूपी के हापुड़ में एक सगाई समारोह के दौरान खाने को लेकर ऐसा विवाद हुआ कि शादी का रिश्ता टूटने की नौबत आ गई. लड़के पक्ष ने समारोह के खाने में मटन बिरयानी और मछली फ्राई न मिलने पर ज़बरदस्त हंगामा किया. आखिरकार बारात लाने से ही इनकार कर दिया. विवाद इतना बढ़ गया कि मामला पुलिस तक पहुंच गया.

क्या है पूरा मामला?

देहात थाना क्षेत्र के गांव गोंदी सलाई में अब्दुल जब्बार की बेटी इकरा परवीन की सगाई का कार्यक्रम चल रहा था. उनकी शादी 17 अक्टूबर को अहमद अठसैनी गांव के लड़के से होनी थी. देर रात जब लड़के पक्ष के लोग 'लाल खत' और सगाई लेकर गोंदी सलाई गांव पहुंचे, तो नाश्ता शुरू होते ही बवाल मच गया.

लड़की पक्ष के मुताबिक, लड़के वालों की डिमांड थी कि खाने में मटन बिरयानी और मछली फ्राई होनी चाहिए. जब उन्हें ये व्यंजन नहीं मिले, तो उन्होंने हंगामा शुरू कर दिया. लड़की पक्ष का आरोप है कि लड़के वालों की पहले से ही कई बड़ी मांगें थीं, जिन्हें वे पूरा करने को तैयार थे. सगाई में बुलेट बाइक मांगी गई थी, जो दे दी गई थी. स्कॉर्पियो गाड़ी की मांग भी रखी गई थी, जिसे लड़की पक्ष ने मान लिया था.

लड़की पक्ष के फैसल चौधरी ने बताया कि इतनी बड़ी-बड़ी मांगें माने जाने के बावजूद, सिर्फ खाने में मछली फ्राई और मटन न मिलने को लेकर विवाद हो गया. विवाद इतना बढ़ा कि लड़के वालों ने रिश्ता ही तोड़ने का फैसला कर लिया.

पुलिस ने क्या कहा?

विवाद इतना बढ़ गया कि लड़की पक्ष को पुलिस बुलानी पड़ी. देहात थाना प्रभारी विजय गुप्ता ने इस मामले पर जानकारी देते हुए बताया कि गढ़मुक्तेश्वर के गांव अटसैनी से लगभग 40 लोग सगाई लेकर गोंदी सलाई आए थे. खाने को लेकर दोनों पक्षों के बीच विवाद हुआ है. पुलिस ने दोनों पक्षों की सुनवाई की है और मामले में आगे की कार्रवाई की जा रही है.

बारात आने से महज 10 दिन पहले, सगाई समारोह में खाने को लेकर हुए इस बड़े विवाद ने परिवारों के बीच बंधने से पहले ही रिश्ते में दरार डाल दी.