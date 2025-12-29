विज्ञापन

क्या सोशल मीडिया से जुड़ने को धुरंधर स्टार अक्षय खन्ना ?, फैंस के रिएक्शन के बाद

धुरंधर की ज़बरदस्त सफलता और अब दृश्यम 3 से उनके अचानक बाहर निकलने के बीच अक्षय खन्ना के फेम, विज़िबिलिटी और लो पब्लिक प्रोफ़ाइल रखने के बारे में पुराने विचार फिर से सामने आए हैं.

सोशल मीडिया से जुड़ने को लेकर धुरंधर स्टार अक्षय खन्ना ने कही थी ऐसी बात
नई दिल्ली:

धुरंधर की ज़बरदस्त सफलता और अब दृश्यम 3 से उनके अचानक बाहर निकलने के बीच अक्षय खन्ना के फेम, विज़िबिलिटी और लो पब्लिक प्रोफ़ाइल रखने के बारे में पुराने विचार फिर से सामने आए हैं. आदित्य धर की धुरंधर में अक्षय खन्ना के परफॉर्मेंस की तारीफ़ हो रही है, वहीं एक्टर का राजीव मसंद के साथ 2019 का एक पुराना इंटरव्यू सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है. जब मसंद ने बताया कि वह ज़्यादातर सोशल मीडिया से दूर रहे हैं और पूछा कि क्या वह इसे बदलना चाहते हैं, तो अक्षय ने जवाब दिया, "मुझे लगता है कि मैं इसे थोड़ा बदलना चाहूंगा, बहुत ज़्यादा नहीं. मैं निश्चित रूप से छोटे-छोटे कदम उठाऊंगा. मैं देखूंगा कि लोग इसके बारे में कैसा महसूस करते हैं या दर्शक कैसे रिएक्ट करते हैं."

उन्होंने करियर ब्रेक और इंडस्ट्री में अक्सर गैरमौजूदगी को कैसे देखा जाता है, इस बारे में भी बात की. उन्होंने कहा, "किसी ने मुझसे पूछा कि आप जानते हैं कि आपने दो-तीन साल काम नहीं किया, आप क्या करते हैं. मैंने तब जवाब दिया, जब मैंने कहा कि आप जानते हैं. मुझे ईमानदारी से लगता है कि जो व्यक्ति एक्टर बनने के लिए संघर्ष कर रहा हो या वह संघर्ष असामान्य रूप से लंबा समय ले रहा हो."

हाल ही में  दृश्यम 3 के प्रोड्यूसर ने बताया था कि अक्षय ने उनकी फिल्म में काम करने से इनकार कर दिया. यह फैसला एक झटका था, खासकर इसलिए क्योंकि वह नरेशन सुनने के बाद बहुत उत्साहित थे. अक्षय ने स्क्रिप्ट सेशन के बाद डायरेक्टर को गले लगाया था और यहां तक ​​कि भविष्यवाणी भी की थी कि फिल्म 500 करोड़ रुपये का आंकड़ा पार कर जाएगी.

अक्षय को उनकी फीस तय होने के बाद एडवांस पेमेंट भी कर दिया गया था. हालांकि, शूटिंग शुरू होने से दो हफ्ते से भी कम समय पहले उन्हें एक्टर का एक मैसेज मिला, जिसमें कहा गया था कि वह प्रोजेक्ट छोड़ रहे हैं. प्रोड्यूसर ने दावा किया कि इसके बाद उनसे संपर्क करने की कोशिशें नाकाम रहीं. डायरेक्टर ने कहा, "कम से कम इज़्ज़त से तो बाहर निकलो आप कॉल और मैसेज का जवाब कैसे नहीं दे सकते?" पाठक ने यह भी खुलासा किया कि अक्षय के किरदार, IG तरुण अहलावत के हेयरस्टाइल को लेकर क्रिएटिव मतभेद भी इस विवाद का कारण बने. उन्होंने कहा कि समस्या को अंदरूनी तौर पर सुलझाने की कोशिशों के बावजूद, आखिरकार बातचीत बंद हो गई.

अक्षय खन्ना 2022 में दृश्यम फ्रेंचाइजी में तरुण अहलावत के रूप में शामिल हुए थे, जो अजय देवगन के विजय सालगांवकर का पीछा करने में तब्बू यानी IG मीरा देशमुख के सहयोगी थे. उनके बाहर निकलने के बाद उनकी जगह जयदीप अहलावत ने ली है.

