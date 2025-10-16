Exclusive: यूपी के डीजीपी ने एनकाउंटर पर दे दिया बड़ा बयान, बताया 7500 शोहदे भी गिरफ्त में

यूपी पुलिस के डीजीपी राजीव कृष्ण ने यूपी में एनकाउंटर और आने वाले त्यौहारों की तैयारियों पर एनडीटीवी से बात की. डीजीपी राजीव कृष्ण ने कहा कि यूपी पुलिस अपराध को लेकर ज़ीरो टॉलरेंस की नीति पर काम कर रही है. इस नीति में ये है की अपराधियों के मन में डर हो और नागरिकों के मन से सुरक्षा का भाव हो. उन्होंने कहा कि इसको लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का इसको लेकर स्पष्ट निर्देश है कि अपराधियों के प्रति लापरवाही बर्दाश्त नहीं होगी.

डीजीपी ने यूपी में हुए कई एनकाउंटर्स के बारे में जिक्र करते हुए कहा कि जैसे बरेली में दिशा पाटनी के घर आकर डर फैलाने की नीयत से फायरिंग करने वालों को दो दिन के अंदर पता लगाकर गिरफ़्तार करने की कोशिश की. अपराधियों ने पुलिस पर फायर किया तो जवाबी फायरिंग में मारे गए. मेरठ में बच्ची के साथ रेप करने वाले अपराधी को पकड़ने की कोशिश की तो उसने फायर कर दिया. उन्होंने कहा कि कुछ अपराधी सिर्फ डर फैलाने की नीयत से कानून व्यवस्था ख़राब करने की कोशिश करते हैं.

राजीव कृष्ण ने कहा कि पुलिस एक प्रोफेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, हम अपराधी को पकड़ने की कोशिश करते हैं और अगर कोई हम पर फायर करेगा तो जवाब देते हुए फायर किया जाता है. उन्होंने कहा कि अपराधियों की गिरफ़्तारी के बाद उन्हें सज़ा दिलाने में भी हमने मज़बूती से काम किया है. नागरिकों के सर्वे से लेकर एनसीआरबी के आंकड़ों में पता चल रहा है कि यूपी में अपराध नियंत्रण के है.

डीजीपी राजीव कृष्ण ने कहा कि एनकाउंटर मीडिया का टर्म है, लीगल टर्म्स में इंगेजमेंट कहा जाता है, जिसमें ज़रूरत पड़ने पर बाल प्रयोग करके कार्रवाई की जाती है. हमारा कोई जवाब अपराधी के सामने से हटता नहीं है. आत्मरक्षा की दिशा में हमें फायर करने की ज़रूरत पड़ती है. उन्होंने कहा कि पुलिस का मनोबल ऊंचा है, नागरिक सुरक्षित हैं और अपराधियों में डर है.

मिशन शक्ति की वजह से एनकाउंटर्स में तेज़ी आई है या वजह कुछ और है, इसपर डीजीपी ने कहा कि मिशन शक्ति बहुत व्यापक है। मिशन शक्ति में महिलाओं के पति अपराध कम करने के तमाम उपाय किए जा रहे हैं। इस अभियान के तहत अब तक 7500 शोहदे गिरफ्तार किए गए हैं। स्टंटबाज़ी में 950 लड़के गिरफ़्तार हुए हैं।

विपक्ष के फ़र्ज़ी एनकाउंटर्स के आरोपों पर उन्होंने कहा कि हम राजनैतिक बयानों पर कुछ नहीं कह सकते, हमें सिर्फ़ अपनी ज़ीरो टॉलरेंट की नीति का पता है. जो क़ानूनी अधिकार पुलिस को मिले हैं, उनमें आत्मरक्षा का भी अधिकार है. बीते आठ सालों में पुलिस में बहुत सुधार हुआ है. आगामी त्यौहारों पर डीजीपी राजीव कृष्ण ने कहा कि पुलिस संवाद और पुलिस की तैनाती के आधार पर ये सुनिश्चित करते हैं कि सभी के त्यौहार शांति से संपन्न हों.