गैर-इस्लामिक धर्मगुरुओं की किलिंग की साजिश का पर्दाफाश, सोनभद्र में ATS के हत्थे चढ़ा आरोपी

गिरफ्तार युवक की मां ने बताया कि उनका बेटा शफील रहमानी उर्फ रिजवी विंध्यवासिनी इंटर कॉलेज में पढ़ता था. इंटर में फेल होने के बाद वह मुंबई कमाने चला गया था.

नई दिल्‍ली:

सोनभद्र के करमा थाना क्षेत्र के खैराही गांव निवासी शफील रहमानी उर्फ रिजवी को यूपी ATS ने सोमवार दोपहर 2 बजे उसके घर से गिरफ्तार किया. उस पर हिंदू धर्मगुरुओं के विवादित बयानों पर टारगेट किलिंग की साजिश रचने का आरोप है. आरोपी मुजाहिद आर्मी बनाकर हमलों की योजना बना रहा था. जांच में सामने आया है कि शफील कट्टरपंथी लोगों को जोड़कर बड़ी घटना को अंजाम देना चाहता था. वह मुसलमानों पर जुल्म और ज्यादतियों का दुष्प्रचार कर 'काफिरों' के खिलाफ 'जंग-ए-जिहाद' के लिए मुजाहिदीन आर्मी तैयार कर रहा था. 

गिरफ्तारी पर क्‍या बोलीं मां  

गिरफ्तार युवक की मां ने बताया कि उनका बेटा शफील रहमानी उर्फ रिजवी विंध्यवासिनी इंटर कॉलेज में पढ़ता था. इंटर में फेल होने के बाद वह मुंबई कमाने चला गया था. एक दुर्घटना के बाद वह घर लौटा और पिछले एक महीने से घर पर था. वह इस्लामी किताबें पढ़ता था और फोन पर काफी व्यस्त रहता था. मां ने बताया कि उन्हें इस बात की कोई भनक नहीं थी कि उनका बेटा किसी पाकिस्तानी नेटवर्क से जुड़ा हुआ है. 

सोशल मीडिया की मदद 

शफील रहमानी उर्फ रिजवी हिंसक गतिविधियों को अंजाम देने के लिए वह सोशल मीडिया पर ग्रुप बनाकर कट्टरपंथी विचारधारा वाले लोगों को जोड़ रहा था. उसका मकसद देश की लोकतांत्रिक व्यवस्था को ध्वस्त कर शरिया कानून लागू करना था। इन मंसूबों को पूरा करने के लिए वह जगह-जगह बैठकें कर रहा था और सोशल मीडिया ग्रुप्स पर ऑडियो-वीडियो संदेश भेजकर लोगों को उकसा रहा था. 
  

