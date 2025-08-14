विज्ञापन
'सूरदास आंख का ऑपरेशन कर रहे हैं...' यूपी विधानसभा में सपा नेता ने लगाए ऊर्जा मंत्री पर आरोप, तीखी नोंकझोंक

UP Assembly Session: समाजवादी पार्टी (सपा) के सीनियर नेता प्रकाश सिंह और राज्य के ऊर्जा मंत्री एके शर्मा के बीच जमकर बहस हुई, सपा नेता ने मंत्री पर कई तरह के आरोप लगाए.

यूपी विधानसभा में सपा नेता की मंत्री के साथ बहस
  • उत्तर प्रदेश विधानसभा में यूपी विजन डॉक्यूमेंट 2047 पर लगातार चौबीस घंटे चर्चा चल रही है
  • समाजवादी पार्टी के ओम प्रकाश सिंह ने ऊर्जा मंत्री एके शर्मा पर खराब कार्यकाल का आरोप लगाया
  • ओम प्रकाश सिंह ने विजन-2047 योजना की तुलना पुराने गीत से करते हुए इस योजना की सफलता पर संदेह व्यक्त किया
उत्तर प्रदेश की विधानसभा में नॉनस्टॉप चर्चा जारी है. यूपी विजन डॉक्यूमेंट 2047 पर बुधवार 13 अगस्त से लगातार 24 घंटे की चर्चा चल रही है. इस चर्चा के आखिर में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी सदन में विधायकों को संबोधित करेंगे. इसी बीच चर्चा के दौरान समाजवादी पार्टी (सपा) के सीनियर नेता और पूर्व मंत्री ओम प्रकाश सिंह और राज्य के ऊर्जा मंत्री एके शर्मा के बीच तीखी नोकझोंक देखने को मिली. 

ऊर्जा मंत्री के काम पर उठाए सवाल

इस बहस के दौरान ओम प्रकाश सिंह ने ऊर्जा मंत्री एके शर्मा पर निशाना साधते हुए कहा, ‘देश की भारतीय प्रशासनिक सेवा (आईएएस) के बाद राजनीति में आए तो हमने इनके बारे में पता किया तो पता चला कि ये पूरे कार्यकाल में एक ही साल ज़िलाधिकारी रहे. उसी एक साल में उस जिले के सात विधायकों ने मुख्यमंत्री से जाकर कहा कि इनको यहां से हटाइए, आप अपने यहां बुला लीजिए नहीं तो इनके रहते हमारे जिले का विकास नहीं हो सकता.'

सिंह ने कहा कि जो जिला नहीं चला पाए, पीएमओ (प्रधानमंत्री कार्यालय) आ गए और फिर वहां से यहां आ गए. उन्होंने कहा, इन्हें केवल बांस और बल्ली दिखाई देता है. सूरदास आंख का ऑपरेशन कर रहे हैं. सपा नेता ने कहा कि विजन-2047 कुछ वैसे ही है, जैसे बोल राधा बोल संगम होगा कि नहीं, गीत था. अब इसे ऐसे कहा जाता है सकता है कि बोल भारत बोल, विकसित होगा कि नहीं.

मंत्री ने दिया आरोपों का जवाब 

विपक्ष के नेता के इन आरोपों को सुनकर1988 बैच के गुजरात कैडर के रिटायर्ड आईएएस और उत्तर प्रदेश सरकार के ऊर्जा एवं नगर विकास मंत्री एके शर्मा सदन में लौट आए. शर्मा ने तल्ख लहजे में जवाब देते हुए कहा, 'सपा सदस्य ने जो भी बातें सदन में कहीं हैं, वह पूरी तरह असत्य हैं. उन्हें ऐसी बात नहीं कहनी चाहिए.' शर्मा ने कहा, 'मैं एक नहीं तीन-तीन जिले में डीएम (जिलाधिकारी) रहा हूं. वह भी सवा दो साल का कार्यकाल पूरा होने के बाद ही मेरा तबादला हुआ और मुझे हटाने के लिए कभी भी किसी विधायक ने कोई शिकायत नहीं की.'

अपने इस जवाब में उन्होंने गुजरात में बतौर आईएएस तैनाती के दौरान कई जिलों में नियुक्ति का पूरा ब्योरा गिना डाला. ऊर्जा मंत्री ने कहा कि गाजीपुर में एक सद्दाम नाम का अपराधी था, जो वहां बिजली घर चलाता था. उन्होंने कहा कि उसके खिलाफ कार्रवाई हुई है और उसे किसका संरक्षण गाजीपुर में मिलता है, यह सब जानते हैं. इस पर ओम प्रकाश सिंह समेत सपा के तमाम नेता विरोध करने लगे और खूब हंगामा हुआ. 

