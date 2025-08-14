विज्ञापन
अतीक अहमद जैसे अपराधियों को मिट्टी मिलाया...सीएम योगी का आभार जताते हुए सपा विधायक पूजा पाल

सपा विधायक ने कहा कि मुख्यमंत्री ने ज़ीरो टॉलरेंस जैसी नीतियां लाकर अतीक अहमद जैसे अपराधियों को मिट्टी मिलाया है. आज पूरा प्रदेश मुख्यमंत्री की ओर विश्वास से देखता है, मेरे पति के हत्यारे अतीक अहमद को मुख्यमंत्री ने मिट्टी में मिलाने का काम किया.

लखनऊ:

उत्तर प्रदेश विधानसभा में 'विज़न डॉक्यूमेंट 2047' पर 24 घंटे चली मैराथन चर्चा को संबोधित करती समाजवादी पार्टी की विधायक पूजा पाल ने कहा कि मैंने अपना पति खोया है, सब जानते हैं कि मेरे पति की हत्या कैसे हुई और किसने की. मैं मुख्यमंत्री को धन्यवाद करती हूं जिन्होंने मुझे न्याय दिलाया और मेरी बात तब सुनी जब किसी ने नहीं सुनी. मुख्यमंत्री ने प्रयागराज में मुझ जैसी कई महिलाओं को न्याय दिलाया और अपराधियों को दंड दिया. 

अपराधियों को मिट्टी में मिलाया है...

मुख्यमंत्री ने ज़ीरो टॉलरेंस जैसी नीतियां लाकर अतीक अहमद जैसे अपराधियों को मिट्टी मिलाया है. आज पूरा प्रदेश मुख्यमंत्री की ओर विश्वास से देखता है, मेरे पति के हत्यारे अतीक अहमद को मुख्यमंत्री ने मिट्टी में मिलाने का काम किया. मैं उनके इस ज़ीरो टॉलरेंस का समर्थन करती हूं. मैंने तब आवाज़ उठाई जब मैंने देखा कि कोई भी अतीक अहमद जैसे अपराधियों के खिलाफ लड़ना नहीं चाहता. जब मैं इस लड़ाई से थकने लगी, तब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मुझे न्याय दिलाया. 

शादी के 9 दिन बाद कर दी थी पूजा के पति की हत्या

पूजा पाल के पति राजू पाल की हत्या कर दी गई थी. दोनों की शादी के महज़ 9 दिनों बाद ये घटना हुई थी. राजू पाल तब बीएसपी के विधायक चुने गए थे. उन्होंने उप चुनाव में माफ़िया डॉन अतीक अहमद के भाई अशरफ़ को हराया था. ये बात साल 2004 की है. इस हार से बौखलाए अतीक और अशरफ़ ने मिल कर राजू पाल की हत्या कर दी थी.

