विज्ञापन
विशेष लिंक

मेरठ के बाद अब बरेली में चला अतिक्रमण हटाओ अभियान, अवैध निर्माण पर हुई बुलडोजर कार्रवाई

इस कार्रवाई को लेकर कैंट सीईओ ने कहा कि जितनी भी अनऑथराइज्ड कंस्ट्रक्शन हो रही है जो भी सेना की भूमि पर इंक्रोचमेंट हो रही है. उसको हटाने के लिए ये मुहिम जारी करी है कोई भी अनियमितता छावनी में नही होनी चाहिए.

Read Time: 2 mins
Share
मेरठ के बाद अब बरेली में चला अतिक्रमण हटाओ अभियान, अवैध निर्माण पर हुई बुलडोजर कार्रवाई
बरेली में प्रशासन का बुलडोजर एक्शन
बरेली:

यूपी प्रशासन अवैध निर्माण को लेकर लगातार सख्ती दिखा रहा है. यही वजह है कि मेरठ के बाद अब बरेली में भी अवैध निर्माण पर प्रशासन ने बुलडोजर चलवाया है. बरेली के कैंट इलाके में कैंट बोर्ड की टीम ने बुलडोजर से अतिक्रमण हटाओ अभियान शुरू किया गया.  सदर बाजार की मदारियों की पुलिया से लेकर धोपेश्वर नाथ मंदिर तक सड़क किनारे बनी झुग्गियां और दुकानों पर कैंट बोर्ड का बुलडोजर आज चला और देखते ही देखते कई झोपड़ियां और टीनशेड ढह गए. वहीं जिनकी झोपड़ियां टूट रही थी उनको अब ये समझ नहीं आ रहा था कि अब वह कहां जाएंगे. 

Latest and Breaking News on NDTV

कैंट सीईओ ने कहा कि जितनी भी अनऑथराइज्ड कंस्ट्रक्शन हो रही है जो भी सेना की भूमि पर इंक्रोचमेंट हो रही है. उसको हटाने के लिए ये मुहिम जारी करी है कोई भी अनियमितता छावनी में नही होनी चाहिए. सेंसिटिव एरिया है सिक्योरिटी कन्सर्न रहती है किसी भी तरह का अनाथोरिज़ कंस्ट्रक्शन या कोई भी इंक्रोचमेंट नही बर्दाश्त करेंगे.

स्थानीय निवासियों का कहना है कि हम पिछले कई सालों से रह रहे है और अब हमें हटाया जा रहा है हमारी ये झोपडी है और हमारा कुछ भी नहीं है. घर में 10 लोग हैं. फिलहाल बरेली में लगातार अवैध कब्ज़ों को छुड़ाने की प्रक्रिया चल रही है। अब कैंट इलाके में हुई इस कार्रवाई से धीरे धीर अवैध क़ब्ज़े हटाने की प्रक्रिया तेज होती हुई दिख रही है। 

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Bulldozer Action In Bareilly, UP Police, Crime In UP
Get App for Better Experience
Install Now
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com