लखीमपुर खीरी जिला जेल में विचाराधीन कैदी ने खुदकुशी की

सुरेश वर्मा को पुलिस ने हाल में एक महिला की हत्या में शामिल होने के आरोप में बृहस्पतिवार को गिरफ्तार किया था और उसी शाम उसे जेल लाया गया. हालांकि, उसके परिवार वालों ने पुलिस पर सुरेश को फंसाने का आरोप लगाया.

  • लखीमपुर खीरी ज़िला जेल में विचाराधीन सुरेश वर्मा ने कथित आत्महत्या की, शव बैरक के शौचालय में लटका मिला
  • सुरेश वर्मा को महिला हत्या के आरोप में गिरफ्तार कर जेल लाया गया था, परिवार ने पुलिस पर फंसाने का आरोप लगाया
  • जेल अधीक्षक ने बताया कि सुरेश की मौत की जांच की जाएगी, लापरवाही पाए जाने पर कार्रवाई की जाएगी
लखीमपुर खीरी ज़िला जेल में 50 साल वर्षीय विचाराधीन कैदी ने शुक्रवार को अपनी बैरक में कथित तौर पर आत्महत्या कर ली. अधिकारियों ने यह जानकारी दी. उनके मुताबिक, मृतक की पहचान लखीमपुर खीरी ज़िले के धौरहरा थाना इलाके के माधौपुरवा गांव के रहने वाले सुरेश वर्मा के रूप में हुई है.

कैसे पता चला

ज़िला जेल अधीक्षक पीडी सलोनिया ने पत्रकारों को बताया कि सुरेश वर्मा को बृहस्पतिवार शाम धौरहरा थाने से जेल लाया गया था और शुक्रवार सुबह उसका शव बैरक के शौचालय में लोहे के एंगल से लटका मिला. उन्होंने कहा कि सुरेश बैरक की रखवाली करने वालों की जानकारी में शौचालय गया था, लेकिन जब वह काफी देर तक बाहर नहीं आया, तो बैरक की रखवाली करने वालों ने जेल अधिकारियों को इसकी सूचना दी, जिन्होंने शव बरामद किया.

अधिकारी ने कहा कि मामले की जांच की जाएगी और जेल प्रशासन की तरफ से लापरवाही पाए जाने पर उचित कार्रवाई की जाएगी. मौत का सही कारण जानने के लिए शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है. सुरेश वर्मा को पुलिस ने हाल में एक महिला की हत्या में शामिल होने के आरोप में बृहस्पतिवार को गिरफ्तार किया था और उसी शाम उसे जेल लाया गया. हालांकि, उसके परिवार वालों ने पुलिस पर सुरेश को फंसाने का आरोप लगाया.

एसएचओ समेत 3 निलंबित

धौरहरा से बीजेपी विधायक विनोद शंकर अवस्थी ने पीड़ित परिवार से मुलाकात की और उनसे कानूनी प्रक्रिया में सहयोग करने को कहा. उन्होंने परिवार को आश्वासन दिया कि यदि धौरहरा पुलिसकर्मियों के खिलाफ आरोप सही पाए गए तो कार्रवाई की जाएगी. इस बीच, धौरहरा पुलिस के खिलाफ परिवार के सदस्यों द्वारा लगाए गए आरोपों को गंभीरता से लेते हुए पुलिस अधीक्षक संकल्प शर्मा ने एसएचओ धौरहरा और तीन अन्य अधिकारियों को निलंबित कर दिया. शर्मा ने बताया कि मामले की गहन जांच क्षेत्राधिकारी धौरहरा शमशेर बहादुर सिंह द्वारा की जा रही है और जांच के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी.

