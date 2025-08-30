बाप या शैतान!शराब के नशे में 7 महीने के बच्चे को खेलते-खेलते मार डाला, फिर गांव में घुमाने लगा

पिता. एक शब्द नहीं जिम्मेदारी मानी जाती है. कमजोर से कमजोर पिता के आते ही लोग बच्चे से लगने से डरते हैं. खौफ पिता के रिश्ते से होती है. खौफ इस बात कि अगर बच्चे को कुछ किया तो उसका पिता छोड़ेगा नहीं. मगर शराब एक पिता को भी शैतान बना देती है. शराब के नशे में एक शख्स ने खेलते-खेलते अपने ही सात महीने के बच्चे को मार डाला. फिर भी उसका नशा नहीं उतरा और थोड़ी देर में बच्चे को एक हाथ में उल्टा लटका कर गांव में घुमाने लगे. गांव की एक बूढ़ी औरत ने देखा तो शराबी से उसके बच्चे को छीन लिया. मगर तब तक बच्चा मर चुका था.

कैसे हुई ये खौफनाक घटना

ये खौफनाक घटना हुई है यूपी के लखीमपुर खीरी जिले में. सौरभ नाम के मासूम की उसके पिता के हाथों ही दर्दनाक मौत हो गई है. घटना का दर्दनाक वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है. वीडियो इतना दर्दनाक है कि देखकर हार्ट अटैक तक आ सकता है. ये वायरल वीडियो गुरुवार शाम का है. इसमें दिख रहा है मितौली थाना क्षेत्र के रेवाना गांव निवासी सतीश कुर्सी पर बैठा अपने मासूम को खेला रहा था. शराब के नशे में धुत सतीश अचानक अपने सात माह के मासूम बच्चे की पीठ पर हाथ से ज़ोर-ज़ोर से ठोकने लगा. इसी दौरान उसने बच्चे को ऊपर उछाल दिया. इससे बच्चा सहित सतीश भी जमीन पर जा गिरा. इससे बच्चे की मौत हो गई.

गांव में क्यों घुमाने लगा

फिर पास पड़े बच्चे को देखने की बजाए सतीश अपने सिर पर हाथ धरे कुछ देर तक बैठा रहा. फिर बच्चे को एक हाथ से उल्टा पैरों के सहारे पकड़ कर घर से बाहर निकलकर गांव में जाने लगा. अभी कुछ दूर ही वो गया था कि एक बूढ़ी औरत ने बच्चे की हालत देखते हुए सतीश से उसका ही बच्चा छीन लिया और उसे थोड़ा धक्का भी दिया. फिर बच्चे को लेकर वो उसकी मां के पास आई तो सबने देखा कि बच्चे का चेहरा लटक गया है. पता चला कि वो मर चुका है. मां बदहवास हो गई. शराबी पिता को तब भी होश नहीं आया.

कितने बच्चे हैं सतीश के

मासूम के ताऊ लालजी प्रसाद ने मितौली थाने में अपने छोटे भाई सतीश कुमार के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया है. पुलिस ने आरोपी सतीश को गिरफ्तार कर न्यायालय भेजा है. वहीं मासूम के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है. ये घटना उन लोगों के लिए सबक है, जो कहते हैं शराब पीने से ज्यादा नशा नहीं होता. होश नहीं खोता. शराब इंसान को कब शैतान बना दे, इसका पता इंसान का सब कुछ समाप्त होने के बाद ही पता लगता है. गांव वालों ने बताया कि सतीश के दो बच्चे हैं. एक की मौत हो गई और दूसरा अपने ननिहाल में है.

