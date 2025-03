UP: नाबालिग लड़की से छेड़छाड़ के बाद मुजफ्फरनगर में बिगड़ा माहौल, दो समुदायों में पथराव, मारपीट

उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में नाबालिग लड़की से छेड़छाड़ को लेकर हुए विवाद में दो समुदाय आमने-सामने आ गए. मिली जानकारी के अनुसार यहां बहुसंख्यक समाज की लड़की के साथ कथित तौर पर एक अल्पसंख्यक समाज के युवक ने छेड़खानी की. छेड़छाड़ के विरोध में दोनों समुदायों में विवाद हो गया. इस दौरान कुछ दबंगों ने पीड़ितों पर उबलता तेल फेंक दिया. विरोध के बाद दोनों पक्षों में पथराव व मारपीट हुई.

आरोप है कि विशेष समुदाय के दबंग लोगों ने छेड़छाड़ की और फिर विरोध करने पर दूसरे पक्ष पर हमला बोल दिया. जिसके बाद दोनों समुदाय के लोग आमने-सामने आ गए. माहौल बिगड़ने की सूचना पर तत्काल स्थानीय पुलिस मुस्तैद हुई. फिर मौके पर भारी पुलिसबल तैनात किए जाने के बाद स्थिति नियंत्रण में बताया जा रहा है.

