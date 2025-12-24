विज्ञापन
मजार तोड़े जाने के बाद हरकत में आई पुलिस, दर्ज की नामजद FIR, विहिप ने दी यह चेतावनी

उत्तर प्रदेश के फतेहपुर में एक मजार तोड़े जाने की घटना के मामले में पुलिस ने पांच लोगों के खिलाफ नामजद और कुछ अज्ञात लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है. पुलिस ने कार्रवाई करते हुए इस मामले के मुख्य आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है.

फतेहपुर:

उत्तर प्रदेश के फतेहपुर जिले के एक गांव में वली शाह बाबा की मजार तोड़ने पर पुलिस ने एक्शन लिया है. दारोगा की तहरीर पर पांच नामजद और चार अज्ञात लोगों पर एफआईआर दर्ज की गई है.पुलिस ने यह एफआईआर बीएनएस की धारा 191(2)/298/301/196/324(4) के तहत दर्ज की है. इस मामले के मुख्य आरोपी नरेंद्र हिन्दू को गिरफ्तार कर लिया गया है. पुलिस मामले के बाकी अभियुक्तों की गिरफ्तारी के प्रयास कर रही है. पुलिस की इस कार्रवाई के खिलाफ हिंदू संगठनों ने कड़ा विरोध जताया है.उन्होंन थाने का घेराव कर भारत की अन्य फर्जी मजारें तोड़ने की चेतावनी दी है. मजार जिले के थाना हुसैनगंज के मवई गांव के पास बनी हुई थी.

उत्तर प्रदेश में कहां तोड़ दी गई मजार

मवई गांव में 23 दिसंबर की शाम मजार में तोड़फोड़ की गई. बांग्लादेश में एक हिंदू युवक की क्रूर हत्या से नाराज कार्यकर्ताओं ने मजार तोड़ी. इसका एक वीडियो वायरल हुआ था. पुलिस ने मजार तोड़ने के मुख्य आरोपी नरेंद्र हिंदू को गिरफ्तार कर अदालत में पेश किया. वहां से उसे न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया. 

बजरंग दल के भिटौरा प्रखंड संयोजक ने वीडियो में चेतावनी दी थी कि भारत में 'जेहादी मानसिकता' नहीं चलेगी और यहां रहने वालों को 'वंदे मातरम' और 'राष्ट्रगान' का सम्मान करना होगा. मजार पर तोड़फोड़ के दौरान बजरंग दल कार्यकर्ताओं का गुस्सा सातवें आसमान पर था. सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो में प्रखंड संयोजक नरेंद्र हिंदू साफ तौर पर कहता दिख रहा था कि इस देश में रहना है तो यहां के नियम, संविधान और भारत माता के प्रति समर्पण दिखाना होगा. उसने कड़े शब्दों में कहा कि यह बांग्लादेश नहीं है जहां किसी हिंदू की हत्या कर दी जाए. उनका कहना था कि ऐसी मानसिकता बर्दाश्त नहीं की जाएगी.

विश्व हिंदू परिषद का क्या कहना है

इस मामले में पुलिस की ओर से दर्ज की गई एफआईआर और कार्रवाई से हिन्दू कार्यकर्ताओं में रोष है. उन्होंने इसका कड़ा विरोध किया. विहिप के प्रांतीय उपाध्यक्ष वीरेंद्र पांडेय ने कहा वहां किसी की मजार नहीं है, इन लोगों का यह काम ही है खाली पड़े स्थान पर मिट्टी डालो, उसे ऊंचा करो और मजार बना दो. उन्होंने कहा कि उस मजार की खुदाई कर ली जाए अगर वहां एक भी हड्डी मिल जाए तो मुझे फांसी पर चढ़ा दिया जाए.उन्होंने कहा कि इस तरह की मजारें भारत में तो नहीं रह पाएंगी, हम सब खोद कर हटा देंगे.उन्होंने कहा कि अगर हमारे कार्यकर्ताओं को पुलिस ने नहीं छोड़ा तो हम थाने का घेराव करेंगे.

