कार से निकलते ही धड़ाम से गिरे, सांस रुक गई... दोस्त की सूझबूझ से हार्ट अटैक में बची जान

Heart Attack Video: हापुड़ में एक व्यापारी की जान समय पर दी गई CPR से बच गई. व्यापारी राजीव गाड़ी से उतरते ही अचानक हार्ट अटैक के चलते जमीन पर गिर पड़े. दूसरे व्यापारी सोनू चुग ने तुरंत CPR देना शुरू किया. समय पर दी गई प्राथमिक चिकित्सा से राजीव की जान बच गई.

कार से निकलते ही धड़ाम से गिरे, सांस रुक गई... दोस्त की सूझबूझ से हार्ट अटैक में बची जान
  • हापुड़ जिले में एक व्यापारी राजीव को अचानक हार्ट अटैक आया और वो जमीन पर गिर पड़े.
  • उनके दोस्त सोनू चुग ने तुरंत CPR दी जिससे राजीव की जान समय रहते बचाई जा सकी.
  • घटना का पूरा वीडियो पास के सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हुआ है जो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है.
हापुड़ जिले में शुक्रवार को एक व्यापारी की जान समय पर दी गई CPR से बच गई. जानकारी के मुताबिक, व्यापारी राजीव गाड़ी से उतरते ही अचानक हार्ट अटैक के चलते जमीन पर गिर पड़े. यह देखकर पास में मौजूद दूसरे व्यापारी सोनू चुग ने तुरंत CPR देना शुरू किया. समय पर दी गई प्राथमिक चिकित्सा से राजीव की जान बच गई.

CCTV में कैद हुई घटना

CCTV फुटेज में पूरी घटना को देखा जा सकता है., घटना इतनी अचानक हुई कि मौके पर मौजूद लोग घबरा गए. लेकिन सोनू चुग की त्वरित प्रतिक्रिया ने स्थिति को संभाल लिया. यह पूरी घटना पास के सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है, जो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है.

समय पर CPR मिलने से बची जान

डॉक्टरों का कहना है कि हार्ट अटैक के मामलों में गोल्डन मिनट्स बेहद अहम होते हैं. समय पर CPR मिलने से मरीज की जान बचने की संभावना कई गुना बढ़ जाती है. इस घटना ने एक बार फिर CPR ट्रेनिंग की अहमियत को उजागर किया है.

