तेज रफ्तार, ओवरटेक और एक्सीडेंट का बनाया माहौल... फिल्मी स्टाइल में 85 लाख की लूट, CCTV फुटेज आया सामने

दिल्ली-लखनऊ नेशनल हाईवे पर हुई 85 लाख रुपये की फिल्मी स्टाइल लूट का सीसीटीवी फुटेज सामने आया है. घटना 15 दिसंबर को हापुड़ के पिलखुवा कोतवाली क्षेत्र में हुई थी. फुटेज में दिख रहा है कि बदमाशों ने तेज रफ्तार में मुनीम की बाइक को ओवरटेक कर हादसे जैसा माहौल बनाया और पैसों से भरा बैग लेकर फरार हो गए.

कैसे हुई हाईवे पर लूट?

वीडियो में साफ दिखता है कि नोएडा के एक व्यापारी के मुनीम हापुड़ में कलेक्शन करने के बाद लौट रहे थे. तभी NH‑9 पर दो बाइक सवार बदमाश उनकी स्कूटी के बिल्कुल पास आ गए. उन्होंने अपनी बाइक को स्कूटी से सटा दिया, जिससे मुनीम का बैलेंस बिगड़ गया और वह सड़क पर गिर पड़े. गिरते ही बदमाशों ने 85 लाख रुपये से भरा बैग उठाया और फरार हो गए.

तेज रफ्तार, ओवरटेक और प्लानिंग के साथ की गई लूट

लूट की घटना के बाद पुलिस प्रशासन में हड़कंप मचा है. हापुड़ पुलिस और दिल्ली‑NCR की कई टीमें बदमाशों की तलाश में जुटी हैं. पुलिस ने बदमाशों की तस्वीरें जारी की हैं. प्रत्येक बदमाश पर 50‑50 हजार रुपये का इनाम घोषित किया गया है.

हापुड़ के एसपी कुंवर ज्ञानंजय सिंह ने कहा है कि लूटपाट का जल्द खुलासा किया जाएगा और सभी आरोपी जल्द पकड़ लिए जाएंगे.



