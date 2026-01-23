विज्ञापन
ग्रेटर नोएडा में बारात में जमकर चली लाठियां! एक ही परिवार के 7 लोग ICU में भर्ती, कई की हालत गंभीर

बदमाशों के इस हमले में देशराज (80) उनके बेटे देवेंद्र ,वीरेंद्र, राजेंद्र और भतीजे श्रीनिवास गंभीर रूप से घायल हो गए हैं. जबकि अन्य लोगों को भी चोटें आई हैं. घटना को अंजाम देने के बाद आरोपी मौके से फरार हो गए.

ग्रेटर नोएडा में बारात में जमकर चली लाठियां! एक ही परिवार के 7 लोग ICU में भर्ती, कई की हालत गंभीर
बारातियों पर जमकर चली लाठियां, आरोपियों की तलाश में पुलिस
  • ग्रेटर नोएडा में बारात के दौरान 30 से 40 बदमाशों ने लाठी डंडों से हमला कर लोगों को गंभीर रूप से घायल किया
  • हमले में एक ही परिवार के सात सदस्य ICU में भर्ती हैं और अन्य को भी चोटें आई हैं
  • घटना दनकौर थाना क्षेत्र के जगनपुर गांव से रामपुर फतेहपुर गांव में हुई थी, जहां बारात जा रही थी
ग्रेटर नोएडा:

ग्रेटर नोएडा में एक बारात के दौरान उस समय अफरातफरी मच गई जब अलग-अलग गाड़ियों से मौके पर आए 30 से 40 बदमाशों ने एकाएक बारात में शामिल लोगों को पर हमला कर दिया. बदमाशों ने इन लोगों पर लाठी और हॉकी स्टीक से हमला किया. इस हमले में कई लोग गंभीर रूप से घायल हो गए. जबकि एक ही परिवार के सात लोगों को बेहद नाजुक स्थिति में ICU में भर्ती कराया गया है. घटना की जानकारी मिलने पर पुलिस ने इस पूरे मामले की जांच शुरू कर दी है. 

शुरुआती जांच के अनुसार ये मामला फिलहाल आपसी रंजिश का लग रहा है. हालांकि पुलिस की जांच अभी जारी है, जांच पूरी होने के बाद ही हमले की असली वजह का पता चल पाएगा.  पुलिस के अनुसार बारात ग्रेटर नोएडा के दनकौर थाना क्षेत्र के जगनपुर गांव से दादरी थाना क्षेत्र के रामपुर फतेहपुर गांव में  गई थी. बारात में देशराज सिंह अपने पूरे परिवार के साथ गए थे. 

बताया जा रहा है कि बारात के द्वार चढ़ने से पहले मिलाई की रसम की जा रही थी. इस दौरान कई गाड़ियों में सवार होकर हमलावर आए, जिनके हाथ में लाठी डंडे थे और उन्होंने हमला करना शुरू कर दिया. जैसे ही हमला हुआ चारों तरफ अफरा तफरी का माहौल हो गया और भगदड़ सी मच गई.

बदमाशों के इस हमले में देशराज (80) उनके बेटे देवेंद्र ,वीरेंद्र, राजेंद्र और भतीजे श्रीनिवास गंभीर रूप से घायल हो गए हैं. जबकि अन्य लोगों को भी चोटें आई हैं. घटना को अंजाम देने के बाद आरोपी मौके से फरार हो गए. इसके बाद घायलों को आनन फानन में ग्रेटर नोएडा के कैलाश अस्पताल में भर्ती कराया गया है. इन घायलों में कई लोग गंभीर हालत में आईसीयू में भर्ती हैं. पुलिस फिलहाल इस मामले की जांच कर रही है. आरोपियों की तलाश की जा रही है. 

इस बवाल की सूचना मिलते ही कई थानों की पुलिस फोर्स रामपुर गांव पहुंच गई. पुलिस ने इस मामले में दो टीमों का गठन कर दिया है और हमलावरों की तलाश में जुट गई है. बताया जा रहा है कि इन लोगों के बीच पहले ही किसी बात को लेकर विवाद हुआ था. दूसरा पक्ष भी जगनपुर गांव का ही रहने वाला है, कुछ दिन पहले भी इन लोगों के बीच झगड़ा हुआ था. 

