हाथरस में तेज रफ्तार ट्रक ने भेड़ों के झुंड को कुचला, 24 भेड़ों की मौत और 18 गंभीर रूप से घायल

उत्तर प्रदेश के हाथरस जिले में एटा‑अलीगढ़ हाईवे पर शुक्रवार शाम एक दर्दनाक सड़क हादसा हो गया. सिकंद्राराऊ नगर इलाके के गांव सिकंदरपुर के पास तेज रफ्तार ट्रक ने सड़क पार कर रहे भेड़ों के झुंड को कुचल दिया. इस भीषण हादसे में 24 भेड़ों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 18 भेड़ें गंभीर रूप से घायल हो गईं. घटना के बाद हाईवे पर अफरा‑तफरी मच गई और कुछ समय के लिए यातायात भी बाधित रहा.

जानकारी के अनुसार, करीब 60 भेड़ों का झुंड शाम के वक्त सड़क पार कर रहा था. उसी दौरान एटा की ओर से तेज गति से एक ट्रक आ रहा था. चालक ने वाहन पर से नियंत्रण खो दिया और ट्रक सीधे भेड़ों के झुंड में जा घुसा. यह टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि कई भेड़ें उछलकर दूर जा गिरीं और सड़क पर चारों तरफ खून और शव बिखर गए.

चार भाइयों को भारी आर्थिक नुकसान

बताया जा रहा है कि ये भेड़ें नगला बैरागी और रतीभानपुर गांव के चार भाइयों इंद्रपाल, तेजपाल, भूदेव और केशव देव की थीं. हादसे में पशुपालकों को भारी आर्थिक नुकसान उठाना पड़ा है. घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और हाईवे पर यातायात को सुचारू कराया.

ट्रंक चालक की तलाश में जुटी पुलिस

साथ ही पुलिस ने पशु चिकित्सक को मौके पर बुलाकर घायल भेड़ों का इलाज शुरू करवाया, जबकि मृत भेड़ों के शवों को सड़क से हटवाया गया. दुर्घटना के बाद ट्रक चालक वाहन को कुछ दूरी पर छोड़कर मौके से फरार हो गया. पुलिस ने ट्रक को कब्जे में ले लिया है.

भेड़ मालिकों की तहरीर के आधार पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया है और फरार चालक की तलाश शुरू कर दी गई है. पुलिस का कहना है कि मामले में कानूनी कार्रवाई की जा रही है.