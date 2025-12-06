विज्ञापन
विशेष लिंक

साब मैंने मां को मार डाला और लाश... सनकी बेटे की बात सुनकर पुलिस सन्न

गाजियाबाद के मोदीनगर इलाके में शनिवार दोपहर संपत्ति विवाद के चलते एक सनसनीखेज़ घटना सामने आई है. जहां एक इकलौते बेटे ने अपनी मां की बेरहमी से हत्या कर दी. हत्या के लिए साग काटने वाले 'दरांत' (तेज़ धार वाला हथियार) का इस्तेमाल किया गया.

Read Time: 3 mins
Share
साब मैंने मां को मार डाला और लाश... सनकी बेटे की बात सुनकर पुलिस सन्न

गाजियाबाद के मोदीनगर इलाके में शनिवार दोपहर संपत्ति विवाद के चलते एक सनसनीखेज़ घटना सामने आई है. जहां एक इकलौते बेटे ने अपनी मां की बेरहमी से हत्या कर दी. हत्या के लिए साग काटने वाले 'दरांत' (तेज़ धार वाला हथियार) का इस्तेमाल किया गया. वारदात को अंजाम देने के बाद आरोपी बेटा लगभग दो घंटे तक मां के शव के पास बैठा रहा और फिर खुद ही मोदीनगर थाने पहुंचकर पुलिस को अपने जुर्म की जानकारी दी.

खुद थाने पहुंचा हत्यारा बेटा

जनता कॉलोनी, फफराना रोड, मोदीनगर के निवासी राहुल शर्मा (इकलौता बेटा) ने दोपहर करीब 2:30 बजे पुलिस को चौंका दिया, जब उसने थाने में पहुंचकर बताया, "साहब, मैंने अपनी मां की हत्या कर दी है. साग काटने वाले दरांत से मां को काट डाला. घर में लाश पड़ी है." इस बात को सुनकर पुलिसकर्मी हैरान रह गए और तुरंत आरोपी को हिरासत में लेकर घटनास्थल के लिए रवाना हुए.

पेंशन और मकान को लेकर था विवाद

पुलिस की पूछताछ में सामने आया है कि आरोपी राहुल शर्मा के पिता (स्वर्गीय वेद प्रकाश) आबकारी विभाग में दरोगा थे और उनकी मृत्यु हो चुकी है. घर में मां मधु शर्मा, राहुल, उसकी पत्नी परनिता और 8 साल का बेटा रहते थे.

परिवार में राहुल की पांच विवाहित बहनें भी हैं. राहुल का अपनी मां मधु शर्मा से पेंशन और मकान को लेकर अक्सर विवाद होता था. राहुल को डर था कि मां अपनी पेंशन बेटियों को दे रही हैं और कहीं वह मकान भी बेटियों के नाम न कर दें. आरोपी राहुल ने बताया कि 8 दिन पहले भी इसी बात को लेकर ज़ोरदार झगड़ा हुआ था और तब से ही तनाव चल रहा था.

पत्नी को मायके भेजा और दिया वारदात को अंजाम

राहुल ने पूछताछ में खुलासा किया कि उसने शुक्रवार को अपनी पत्नी परनिता को मायके भेज दिया था. शनिवार दोपहर करीब 12:30 बजे उसने इस विवाद को लेकर मां पर धारदार हथियार (दरांत) से हमला कर दिया. उसने गला काटकर हत्या की, जिससे मौके पर ही मां की मौत हो गई.

मोदीनगर पुलिस ने बताया कि आरोपी बेटे को हिरासत में ले लिया गया है और उससे आगे की पूछताछ जारी है. धारदार हथियार से हत्या करना सामने आया है. पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और इस पूरे मामले में आगे की विधिक कार्रवाई की जा रही है.

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Gaziabad Crime, UP Crime News Hindi, Gaziabad Murder
Get App for Better Experience
Install Now
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com