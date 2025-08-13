विज्ञापन
प्रेमी के साथ बैठी थी. तभी युवती का भाई अपने साथियों के साथ वहां पहुंचा और प्रेमी की जमकर पिटाई कर दी.

ब्वॉयफ्रेंड के साथ पिज्जा कैफे में थी बहन, पहुंचा भाई, फिर जो हुआ...
नई दिल्ली:

उत्तर प्रदेश के हापुड़ जिले में एक पिज्जा कैफे के अंदर उस समय अफरा-तफरी मच गई जब एक युवक ने अपनी बहन को प्रेमी के साथ देख लिया. मामला नगर कोतवाली क्षेत्र के फ्रीगंज रोड स्थित एक पिज्जा कैफे का है, जहां युवती अपने प्रेमी के साथ बैठी थी. तभी युवती का भाई अपने साथियों के साथ वहां पहुंचा और प्रेमी की जमकर पिटाई कर दी. जब युवती ने बीच-बचाव करने की कोशिश की, तो भाई ने अपनी बहन को भी थप्पड़ मार दिए.

यह पूरी घटना कैफे में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई और इसका वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है. वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि आधा दर्जन से अधिक युवक लाठी-डंडों के साथ कैफे में घुसते हैं और मारपीट शुरू कर देते हैं. इस दौरान कैफे में मौजूद अन्य लोग डर के मारे इधर-उधर भागते नजर आते हैं.

पुलिस ने मामले को गंभीरता से लेते हुए कार्रवाई की है. नगर कोतवाली प्रभारी मुनीष प्रताप सिंह ने बताया कि मारपीट की घटना का संज्ञान लिया गया है. मुख्य आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है और उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जा रही है. मामले की जांच जारी है.
 

