शामली में ‘आई लव मोहम्मद’ का टेटू बनाकर और तिरंगा लेकर घूमने वाला शख्स गिरफ्तार, वीडियो के आधार पर पुलिस ने की कार्रवाई

शामली में छाती पर “आई लव मोहम्मद” लिखकर और हाथ में तिरंगा लेकर प्रदर्शन करने वाले युवक दिलशाद को पुलिस ने गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है.

शामली:

उत्तर प्रदेश के शामली में छाती पर आई लव यू मोहम्मद लिखवा कर और हाथ में तिरंगा लेकर सड़कों पर प्रदर्शन करने वाला युवक दिलशाद को शामली पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है. इंस्टाग्राम पर दिलशाद ने वीडियो पर गाना लगाकर वायरल किया था. खबर मीडिया में आने के बाद पुलिस ने संज्ञान लेते हुए दिलशाद को गिरफ्तार कर लिया है. पुलिस ने आरोपी को जेल भेज दिया है. 

गौरतलब है कि मामला शामली के सदर कोतवाली क्षेत्र और गांव कुडाना का है. दिलशाद नाम का युवक, जो कुडाना गांव का रहने वाला है, अपनी छाती पर बड़े अक्षरों में “आई लव मोहम्मद” लिखवाकर तिरंगा हाथ में लिए सड़कों पर उतर आया था. युवक शहर और गांव के बीच लगातार घूमता रहा और खुद का वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर अपलोड करता रहा. इंस्टाग्राम पर बनाए गए रील में उसने गाना लगाकर इस प्रदर्शन को वायरल भी किया था. 

बताया जा रहा है कि दिलशाद ने यह प्रदर्शन बरेली में हुई हिंसा की घटनाओं के बाद किया. वहां “आई लव मोहम्मद” लिखे जाने को लेकर दो पक्षों में विवाद बढ़ गया था, जिससे हालात तनावपूर्ण हो गए थे. उसी घटनाक्रम से प्रभावित होकर दिलशाद ने शामली में यह कदम उठाया था. 

मी़डिया में खबर चलने के बाद पुलिस ने मामले को संज्ञान में लिया. शामली निवासी युवक की तहरीर पर संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज कर दिलशाद को गिरफ्तार कर लिया गया है. पुलिस अधिकारियों का कहना है कि आगे की कार्रवाई कानून के अनुसार की जाएगी और सोशल मीडिया पर इस तरह की गतिविधियों पर सख्ती से नजर रखी जा रही है. 

