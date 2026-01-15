'सलमान नहीं शाहरुख खान देशद्रोही, पाकिस्तान को...', UP के मंत्री ये क्या बोल गए

उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ में दर्जा प्राप्त राज्य मंत्री और बीजेपी नेता ठाकुर रघुराज सिंह एक बार फिर अपने विवादित बयानों को लेकर सुर्खियों में हैं. बॉलीवुड एक्टर सलमान खान को लेकर दिए गए उनके बयान का एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें वह सलमान खान को देशद्रोही बताते हुए पाकिस्तान जाने की नसीहत देते नजर आ रहे हैं. इतना ही नहीं उन्होंने तो सलमान के लिए फांसी तक की मांग कर डाली. मामला तूल पकड़ने के बाद मंत्रीजी ने अपने बयान से पलटी मार ली है. सफाई देते हुए अब उन्होंने शहारुख खान को निशाने पर ले लिया है.

शाहरुख, सलमान पर यूपी के मंत्री का विवादित बयान

ठाकुर रघुराज सिंह ने अपने बयान पर सफाई देते हुए कहा कि सलमान खान अच्छे अभिनेता हैं. उनका बयान गलती से सलमान खान के नाम से जोड़ दिया गया. मंत्री का दावा है कि उन्होंने यह बयान फिल्म अभिनेता शाहरुख खान को लेकर दिया था. अब वह कह रहे हैं कि सलमान नहीं बल्कि शाहरुख खान देशद्रोही हैं. उन्होंने पाकिस्तान को 265 करोड़ रुपये की फंडिंग की है. मंत्री ने यह भी आरोप लगाया कि शाहरुख खान भारत में मॉब लिंचिंग की बात करते हैं, लेकिन बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार पर चुप रहते हैं. उन्होंने कहा कि शाहरुख खान को लेकर दिए गए बयान में उन्हें कोई शक नहीं है.

यह यूपी सरकार में मंत्री रघुराज सिंह हैं



संविधान की शपथ ली है



लेकिन इनकी भाषा और इनके विचार सुनिए



यह whatsapp के नफ़रती चिंटुओं से भी दो हाथ आगे हैं



एक से एक जाहिल भरे हुए हैं BJP में pic.twitter.com/erFR2vdxfF — Supriya Shrinate (@SupriyaShrinate) January 15, 2026

पहले सलमान खान को बताया था देशद्रोही

इससे पहले रघुराज सिंह का एक करीब 41 सेकेंड का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हुआ था, जिसमें वह यह कहते सुनाई दे रहे हैं कि सलमान खान को पाकिस्तान से ज्यादा प्यार है. सलमान खान हिंदुओं से पैसा कमाकर पाकिस्तान और बांग्लादेश को सपोर्ट करते हैं. मंत्री ने यहां तक कहा कि सलमान देशद्रोही हैं और उनकी फिल्मों का बहिष्कार किया जाना चाहिए. इतना ही नहीं उन्होंने तो सलमान के लिए फांसी तक की मांग कर दी. मामला तूल पकड़ता देख उन्होंने अपने बयान से तुरंत पल्टी मारी और अपना उड़ता तीर शाहरुख खान की तरफ मोड़ दिया.

मंत्रीजी ने बयान से मारी पलटी

मंत्रीजी के अलटी-पलटी वाले बयान को लेकर सोशल मीडिया पर बहस तेज हो गई है. सियासी गलियारों में भी इसे लेकर चर्चा जारी हैं. हालांकि अब तक पार्टी की तरफ से उनके इस बयान को लेकर कोई प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है. ना ही दोनों अभिनेताओं ने उनके बयान पर कोई प्रतिक्रिया दी है.