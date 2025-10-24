विज्ञापन
संजीव जीवा गैंग का शूटर 1 लाख का इनामी बदमाश फैसल पुलिस मुठभेड़ में ढेर

एक लाख के इनामी फैसल पर हत्या, लूट जैसी 18 मुकदमें दर्ज हैं. फैसल के कब्जे से घटना में इस्तेमाल की गईं मोटर साइकिल, लूटी गई मोटर साइकिल, मोबाइल, नगदी व 02 पिस्टल 32 बोर 09 जिन्दा कारतूस व 05 खोखा कारतूस 32 बोर की बरामदगी की गई है.

यूपी पुलिस ने 1 लाख के ईनामी बदमाश को किया ढेर
  • शामली पुलिस ने झिंझाना थाना क्षेत्र के गांव भोगी माजरा में 1 लाख का इनामी बदमाश फैसल को मुठभेड़ में मार गिराया
  • मुठभेड़ के दौरान थाना प्रभारी विरेन्द्र कसाना और एसओजी प्रभारी कुलदीप सिंह गोली से बच गए
  • घायल सिपाही दीपक को पैर में गोली लगी, उसे निजी अस्पताल में भर्ती कर इलाज जारी है
शामली:

यूपी के शामली पुलिस ने नामी बदमाश संजीव जीवा के शूटर को एक एनकाउंटर में मार गिराया है. शामली के झिंझाना थाना क्षेत्र के गांव भोगी माजरा में स्थानीय पुलिस व एसओजी टीम के साथ 1 लाख का इनामी संजीव जीवा गैंग का शूटर बदमाश फैसल मुठभेड़ में मारा गया है.  मुठभेड़ में फैसल नाम का ये अपराधी भले मारा गया हो, लेकिन मुठभेड़ के दौरान झिंझाना थाना प्रभारी विरेन्द्र कसाना, एसओजी प्रभारी कुलदीप सिंह फ़ैसल की गोली का शिकार होते-होते बच गए, जब गोली उनके बुलेटप्रूफ जैकेट पर जा लगी. हालांकि, दीपक नाम के सिपाही को पैर में गोली है. घायल सिपाही को निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया जहां पर उसका इलाज चल रहा है. 

गांव भोगी माजरा में हुआ एनकाउंटर

मामला शामली के झिंझाना थाना क्षेत्र के गांव भोगी माजरा का है, जहां पर गुरुवार की देर शाम थाना प्रभारी विरेन्द्र कसाना एवं एसओजी प्रभारी कुलदीप सिंह टीम के साथ एक लाख के इनामी संजीव जीवा गैंग के शूटर फैसल के साथ मुठभेड़ हो गयी. मुठभेड़ के दौरान एक लाख का इनामी बदमाश पुलिस की गोली लगने से ढेर हो गया. इसी के साथी शाहरुख पठान को लगभग डेढ़ माह पूर्व एसटीएफ ने मुठभेड़ के दौरान मार गिराया था. 

लखनऊ कोर्ट में हत्या का था आरोपी

एक लाख के इनामी फैसल पर हत्या, लूट जैसी 18 मुकदमें दर्ज हैं. फैसल के कब्जे से घटना में इस्तेमाल की गईं मोटर साइकिल, लूटी गई मोटर साइकिल, मोबाइल, नगदी व 02 पिस्टल 32 बोर 09 जिन्दा कारतूस व 05 खोखा कारतूस 32 बोर की बरामदगी की गई है. फैसल जिस संजीव जीवा गैंग के लिए शूटर का काम करता था, उस संजीव जीवा की लगभग दो साल पहले लखनऊ कोर्ट परिसर में गोली मारकर हत्या कर दी गई थी. 

