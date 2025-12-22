गाजियाबाद में तड़तड़ाईं गोलियां, पुलिस पर गोली चलाकर भाग रहे दो इनामी बदमाश गिरफ्तार

पुलिस कमिश्नरेट गाजियाबाद के थाना अंकुर विहार क्षेत्र में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई है. इस मुठभेड़ के दौरान पुलिस ने हत्या के मामले में वांछित दो शातिर अपराधियों को गिरफ्तार किया है.पुलिस की जवाबी कार्रवाई में एक बदमाश के पैर में गोली लगी है. उसे इलाज के लिए अस्पताल भेजा गया है. गिरफ्तार किए गए बदमाशों पर 25-25 हजार रुपये का इनाम घोषित था. एक बदमाश के खिलाफ लूटपाट और चोरी के दर्जनों मामले दर्ज हैं. वहीं एक बदमाश 11 दिसंबर को गाजियाबाद में हुई एक हत्या का आरोपी है. पुलिस ने बदमाशों के पास से चोरी की एक बाइक, तमंचा और कारतूस बरामद किया है.

मुठभेड़ के दौरान अपराधियों ने इसी कट्टे से पुलिस पर फायरिंग की.

कहां पर हुई पुलिस और बदमाशों की मुठभेड़

पुलिस के मुताबिक, दिल्ली-सहारनपुर हाईवे की सर्विस लेन पर चेकिंग के दौरान मुखबिर की सूचना पर मोटरसाइकिल सवार दो संदिग्धों को रोका गया. इस दौरान बदमाशों ने पुलिस पर फायरिंग करते हुए भागने की कोशिश की. पुलिस ने आत्मरक्षा में जवाबी कार्रवाई की. इस कार्रवाई में एक बदमाश घायल हो गया. पुलिस ने इस मुठभेड़ के दौरान दो बदमाशों को मौके से गिरफ्तार किया है.

मुठभेड़ के बाद घटनास्थल से गिरफ्तार एक बदमाश.

कौन हैं मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार किए गए बदमाश

मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार किए गए अभियुक्तों की पहचान अफसर उर्फ भालू और शहजाद के रूप में हुई है. दोनों ने 11 दिसंबर 2025 को अंकुर विहार क्षेत्र में युवक शिवम उर्फ लालू की गोली मारकर हत्या की थी. पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से चोरी की स्प्लेंडर मोटरसाइकिल, एक अवैध तमंचा, एक खोखा कारतूस और एक जिंदा कारतूस बरामद किया है. पुलिस का कहना है कि घायल अभियुक्त अफसर के खिलाफ लूट और चोरी के करीब एक दर्जन मामले दर्ज हैं. दोनों आरोपियों के खिलाफ आगे की वैधानिक कार्रवाई की जा रही है.

ये भी पढ़ें: डॉक्टर के बिगड़ैल बेटे ने स्कार्पियो से तीन गाड़ियों को मारी टक्कर, पुलिस ने कब्जे में ली गाड़ी

