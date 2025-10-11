विज्ञापन
तकनीकी विशेषज्ञ रखें... अखिलेश का FB पेज एक्टिव होते ही बीजेपी ने ली चुटकी, सपा को दी यह सलाह

बीजेपी के प्रवक्ता राकेश त्रिपाठी ने सपा पर तंज कसते हुए कहा कि समाजवादी पार्टी को अपनी टीम में कुछ तकनीकी विशेषज्ञों को शामिल करना चाहिए. उन्होंने सपा की आलोचना करते हुए कहा कि हर बात पर बेवजह हल्ला बोलना सपा की आदत है और बिना विचारे राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप करना अच्छी बात नहीं है.

तकनीकी विशेषज्ञ रखें... अखिलेश का FB पेज एक्टिव होते ही बीजेपी ने ली चुटकी, सपा को दी यह सलाह
  • सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव का आधिकारिक फेसबुक पेज शुक्रवार शाम को निलंबित कर दिया गया था.
  • बीजेपी प्रवक्ता राकेश त्रिपाठी ने सपा पर तंज कसते हुए उन्हें तकनीकी विशेषज्ञों को शामिल करने की सलाह दी.
  • फेसबुक पेज अब सक्रिय हो चुका है. अखिलेश यादव इसे नियमित रूप से अपने विचार साझा करने के लिए उपयोग करते हैं.
नई दिल्ली:

समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव का आधिकारिक फेसबुक पेज अब दोबारा एक्टिव हो गया है. इस पेज पर लगभग 86 लाख फॉलोवर्स हैं. दरअसल, शुक्रवार शाम को अखिलेश यादव का यह फेसबुक अकाउंट सस्पेंड कर दिया गया था, जिस पर सपा ने तत्काल तीखी प्रतिक्रिया देते हुए बीजेपी पर निशाना साधा था. हालांकि, अब यह पेज बहाल हो चुका है, लेकिन इस पूरे घटनाक्रम को लेकर बीजेपी ने अखिलेश यादव और समाजवादी पार्टी पर चुटकियां ली हैं.

बीजेपी के प्रवक्ता राकेश त्रिपाठी ने सपा पर तंज कसते हुए कहा कि समाजवादी पार्टी को अपनी टीम में कुछ तकनीकी विशेषज्ञों को शामिल करना चाहिए. उन्होंने सपा की आलोचना करते हुए कहा कि हर बात पर बेवजह हल्ला बोलना सपा की आदत है और बिना विचारे राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप करना अच्छी बात नहीं है.

सूत्रों के अनुसार, 80 लाख से ज़्यादा ‘फ़ॉलोअर्स' वाले यादव के फेसबुक खाते को शुक्रवार शाम लगभग छह बजे निलंबित कर दिया गया. सपा प्रमुख इस पेज का इस्तेमाल नियमित रूप से अपने विचार साझा करने, सरकार की कमियों को उजागर करने और समर्थकों से जुड़ने के लिए करते थे. 
 

