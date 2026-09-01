सहारनपुर PNB में असली से नकली नोट बदलने का खेल... चौंका देगा 7 करोड़ के फ्रॉड का तरीका

उत्तर प्रदेश के सहारनपुर से चौंकाने वाला मामला सामने आया है. यहां की पीएनबी बैंक में अजब तरीके का गजब खेल सामने आया है. कई करोड़ की करेंसी को नकली नोट में बदल दिया गया. दरअसल, पंजाब नेशनल बैंक के मनी वॉल्ट में 7.4 करोड़ रुपये के असली नोटों की जगह नकली नोट रख दिए गए. पुलिस ने बैंक अधिकारियों और प्राइवेट लोगों के खिलाफ FIR दर्ज की है और इस अनोखी चोरी की जांच के लिए एक स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम (SIT) बनाई गई है.

इसी दौरान, बैंक में कैश की कमी को लेकर हाउसकीपर विशाल कुमार के खिलाफ एक अलग रिपोर्ट दर्ज की गई.

मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, PNB की चीफ डिप्टी मैनेजर निशा सिंह ने बताया, "धोखाधड़ी का पता तब चला जब 10 अगस्त को रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया (RBI) को भेजे गए कैश में ₹4.36 लाख की कमी पाई गई. आईबाआई के आदेश पर किए गए डिटेल्ड ऑडिट में नकली नोटों के बड़े पैमाने पर होने का चौंकाने वाला खुलासा हुआ."

बैंक ने क्या कहा?

डिप्टी मैनेजर का कहना है कि जांच चल रही है. जब हमारे पास इसमें शामिल सभी लोगों के खिलाफ पूरी जानकारी और सबूत आ जाएंगे, तो नतीजों को पब्लिक कर दिया जाएगा. नकली करेंसी कुल कितनी है, अभी भी पुष्टि की जा रही है क्योंकि गिनती जारी है.

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रिपोर्ट के मुताबिक, इस मामले को लेकर सहारनपुर के DIG अभिषेक ने कहा, "एक SIT बनाई गई है और इसमें शामिल लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है. गिनती चल रही है. विस्तृत जांच के बाद, गबन की गई रकम बरामद की जाएगी."

जांच करने वाले अधिकारी अभी बैंक के ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड, ऑडिट लेजर और करेंसी चेस्ट के CCTV फुटेज की जांच कर रहे हैं, जिससे यह पता लगाया जा सके कि नकली नोट कैसे अंदर लाए गए और इस काम में शामिल सभी लोगों की पहचान की जा सके.

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