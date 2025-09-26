Exclusive: आई लव मोहम्मद के लिए चला जाऊंगा जेल... नगीना सांसद चंद्रशेखर आजाद ने ऐसा क्यों कहा?

UP News: देश में 'आई लव मोहम्मद' बनाम 'आई लव महादेव' के विवाद के बीच आजाद समाज पार्टी (कांशीराम) के अध्यक्ष और नगीना लोकसभा सांसद चंद्रशेखर आजाद (Chandra Shekhar Aazad) ने एक बड़ा बयान दिया है. उन्होंने NDTV संवाददाता सनुज शर्मा के साथ एक्सक्लूसिव बातचीत में साफ कहा कि वह खुलकर 'आई लव मोहम्मद' बोलेंगे और इसके लिए जेल जाने को तैयार हैं. उन्होंने इस विवाद को भड़काने की कोशिश करने वालों पर भी तीखा हमला बोला.

'अपने महापुरुष से प्यार करना कौन-सा अपमान है?'

चंद्रशेखर आजाद ने सवाल उठाया कि 'आई लव मोहम्मद' के जवाब या रिएक्शन में ही 'आई लव महादेव' क्यों लिखा गया? उन्होंने कहा, 'अपने महापुरुष से प्यार करना कौन-सा अपमान है? मैं आई लव मुहम्मद के लिए जेल भी चला जाऊंगा. मैं मुस्लिम, गुर्जर और किसानों के लिए जेल जाने को तैयार हूं.' उन्होंने जेल में बंद लोगों से हुई बातचीत का जिक्र करते हुए कहा कि वे क्रांतिकारी गाने गुनगुना रहे थे, जैसे 'सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है'.

दादरी कांड पर आजाद का यूपी पुलिस को अल्टीमेटम

सांसद चंद्रशेखर आजाद हाल ही में मेरठ जेल पहुंचे और दादरी कांड में जेल गए 22 आरोपियों से मुलाकात की. मुलाकात के बाद उन्होंने सीधे पुलिस और प्रशासन को एक सप्ताह का अल्टीमेटम दे दिया. उन्होंने धमकी भरे लहजे में कहा कि अगर एक सप्ताह के भीतर उन्हें नहीं छोड़ा गया, तो मेरठ से भी बड़ा आंदोलन शुरू होगा.

सोमेंद्र तोमर का नाम लिए बिना बोला बड़ा हमला

आजाद ने आरोप लगाया कि गुर्जरों को खुश करने के लिए यह साजिश की गई है और उन पर दमन किया गया है. उन्होंने यूपी के ऊर्जा राज्य मंत्री डॉ. सोमेंद्र तोमर पर नाम लिए बिना हमला बोला और कहा कि मंत्री, पुलिस और सरकार उनकी है, फिर भी मंत्री मुख्यमंत्री के 'पाप' छुपा रहे हैं. उन्होंने पूछा कि अगर मंत्री इन्हें बेकसूर बता रहे हैं तो उन्हें जेल से छुड़वा क्यों नहीं देते?

'मिनी पाकिस्तान' कहने वाले बयान पर भी पलटवार

चंद्रशेखर आजाद ने स्वामी रामभद्राचार्य के पश्चिमी उत्तर प्रदेश को 'मिनी पाकिस्तान' कहने वाले बयान पर भी पलटवार किया. उन्होंने तीखे लहजे में पूछा कि अगर कोई फिलिस्तीन का झंडा हाथ में लेता है तो उस पर तुरंत मुकदमे दर्ज हो जाते हैं, लेकिन अगर कोई संत पश्चिमी यूपी को मिनी पाकिस्तान कह जाए तो किसी को दर्द क्यों नहीं हुआ? उन्होंने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को सीधा चैलेंज किया और पूछा कि इस बयान पर उन्होंने जवाब क्यों नहीं दिया? उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार हिंदू-मुसलमान की बात करती है, लेकिन मेरठ में गुर्जरों के लिए पंचायत की परमिशन क्यों नहीं दी गई और गुर्जरों का अपमान क्यों हुआ?

'सुप्रीम कोर्ट जाने चाहिए सम्राट मिहिर भोज के मुद्दे'

जातीय टकराव के केंद्र बने सम्राट मिहिर भोज के मुद्दे पर चंद्रशेखर आजाद ने कहा कि जातीय टकराव को रोकने के लिए यह मामला सुप्रीम कोर्ट में जाना चाहिए और जल्द से जल्द इसका निपटारा होना चाहिए. समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता आजम खान के जेल से बाहर आने पर उन्होंने कहा कि आजम खान के लिए मेरी मंगलकामनाएं, वो बड़े नेता हैं.'

विनय कटियार के विवादित बयान पर किया पलटवार

आजाद ने भाजपा नेता विनय कटियार के विवादित बयान पर पलटवार करते हुए कहा, 'बंटवारा करना चाहते हैं क्या? पिछले बंटवारे के दंश से पेट नहीं भरा, मुजफ्फरनगर से दिल नहीं भरा? मैं भी कह सकता हूं कि जो संविधान को नहीं मान रहे, चले जाएं. उन्होंने साफ कहा कि अब देश किसी और बंटवारे को स्वीकार नहीं करेगा.'

