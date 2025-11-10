अयोध्या में करीब तीन घंटे तक रहेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, राम मंदिर के शिखरों पर फहराएंगे धर्म ध्वज

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 25 दिसंबर को अयोध्या का दौरा करेंगे.पीएम मोदी मंदिर परिसर का अवलोकन करेंगे और प्रथम तल पर स्थापित राम परिवार की प्रतिमाओं के दर्शन करेंगे. उसी दिन अयोध्या में बने भव्य राम मंदिर पर ध्वजा फहराई जाएगी. प्रधानमंत्री मोदी करीब तीन घंटे तक अयोध्या में रहेंगे. उनके कार्यक्रम की रूपरेखा प्रधानमंत्री कार्यालय को भेजी जाएगी. यह जानकारी राम मंदिर भवन निर्माण समिति के अध्यक्ष नृपेंद्र मिश्र ने सोमवार को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में दी.

श्रीराम दरबार का दर्शन करेंगे

राम मंदिर भवन निर्माण समिति की बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संभावित कार्यक्रम पर विस्तार से चर्चा हुई.मिश्र के मुताबिक प्रधानमंत्री मोदी 25 नवंबर को अयोध्या पहुंचेंगे. वे मंदिर परिसर में चल रहे निर्माण कार्यों का अवलोकन करेंगे और प्रथम तल पर स्थापित श्रीराम दरबार की प्रतिमाओं के दर्शन करेंगे.मिश्र ने बताया कि इस कार्यक्रम की विस्तृत रूपरेखा तैयार कर पीएमओ को भेजी जाएगी.

मंदिर के शिखर पर फहराए जाने वाले ध्वज नायलॉन पैराशूट कपड़े से तैयार किए गए हैं. उन पर केसरिया रंग की पृष्ठभूमि में ‘ॐ' का प्रतीक अंकित रहेगा. यह कार्यक्रम करीब तीन घंटे का होगा. ध्वजारोहण का शुभ मुहूर्त दोपहर 12 से साढ़े 12 बजे के बीच है.मिश्र ने बताया कि 25 नवंबर को राम मंदिर के सातों शिखरों पर ध्वजारोहण कार्यक्रम आयोजित होगा. इस कार्यक्रम के लिए रक्षा मंत्रालय के विशेषज्ञों की मदद ली जा रही है, ताकि कोई तकनीकी बाधा न आए.

कौन बना रहा है अयोध्या में संग्रहालय

मिश्र ने बताया कि मंदिर परिसर में सौंदर्यीकरण, पौधरोपण और आर्किटेक्चरल कार्यों पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है.संग्रहालय के निर्माण की जिम्मेदारी आईआईटी चेन्नई की सहयोगी संस्था 'परिवर्तन' को दी गई है.उन्होंने बताया कि करीब 50 करोड़ रुपये की लागत वाला यह एग्रीमेंट अंतिम चरण में है.

ये भी पढ़ें: ट्रंप को झुकना पड़ा! अमेरिका में शटडाउन जल्द खत्म होने की उम्मीद, सीनेट ने बिल को दी मंजूरी