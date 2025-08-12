विज्ञापन
दरोगा की नवाबी विदाई: बग्घी पर बैठाकर पुष्प वर्षा... प्रयागराज में अतीक गैंग की घिग्घी बांध दी थी

उपेंद्र सिंह ने झूंसी थाने से पहले पूरामुफ्ती एसओ रहते हुए अतीक अहमद गैंग के खिलाफ बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया था. उन्होंने योगी सरकार के ऑपरेशन माफिया में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है.

  • प्रयागराज के झूंसी थाने के दरोगा उपेंद्र सिंह का वाराणसी पुलिस कमिश्नरेट में तबादला हुआ है.
  • उपेंद्र सिंह को पुलिसकर्मियों और स्थानीय लोगों ने बग्घी पर बैठाकर पुष्पवर्षा कर भावुक विदाई दी.
  • उपेंद्र सिंह ने प्रयागराज को माफिया अतीक के आतंक से मुक्त कराने में अहम भूमिका निभाई थी.
प्रयागराज:

आमतौर पर पुलिस के नाम से लोग खौफ खा जाते हैं. लेकिन प्रयागराज के झूंसी थाने के एक दरोगा ऐसे भी थे, लोगों में जिनका खौफ नहीं बल्कि उनके प्रति दिलों में प्रेम था. जब उनका तबादला हुआ तो पुलिस और स्थानीय लोगों ने बहुत ही खास अंदाज में उनको विदाई (Prayagraj Inspector Farewell) दी. दरअसल झूंसी थाने के थानाध्यक्ष उपेंद्र सिंह का प्रयागराज से वाराणसी पुलिस कमिश्नरेट तबादला हो गया है. झूंसी थाने से उनकी विदाई बहुत ही यादगार रही. उनकी विदाई के समय लोग भावुक हो गए.

दारोगा उपेंद्र सिंह की खास विदाई

पुलिस थाने के पुलिसकर्मियों और स्थानीय लोगों दारोगा उपेंद्र सिंह को बग्घी पर बैठाकर उन पर फूलों की वर्षा की. उपेंद्र सिंह वह पुलिस अफसर हैं, जिन्होंने प्रयागराज को माफिया अतीक के आतंक से मुक्त करवाया. उपेंद्र सिंह वही दरोगा हैं, जिन्होंने माफिया अतीक अहमद के खिलाफ कार्रवाई की थी. थाना प्रभारी का गैर जनपद में जब तबादला हुआ तो अनूठे अंदाज में उनको विदाई दी गई.

बग्घी पर बैठाकर हुई पुष्पवर्षा

पुलिसकर्मियों और स्थानीय लोगों ने बग्घी पर बैठाकर पुष्पवर्षा कर उपेंद्र सिंह को थाने से खास अंदाज में विदाई दी. उनकी विदाई के तस्वीरें और वीडियो तेजी से वायरल हो रहे हैं. बता दें कि उपेंद्र सिंह की गिनती तेज तर्रार पुलिस सब इंस्पेक्टर में होती है. उन्होंने प्रयागराज में माफियाओं के खिलाफ कार्रवाई में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है.

अतीक गैंग पर एक्शन लेने वाले दरोगा की भव्य विदाई

उपेंद्र सिंह ने झूंसी थाने से पहले पूरामुफ्ती एसओ रहते हुए अतीक अहमद गैंग के खिलाफ बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया था. उन्होंने योगी सरकार के ऑपरेशन माफिया में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है. झूंसी थाने से गैर जनपद तबादला होने के बाद उपेंद्र सिंह की अनूठी विदाई का वीडियो सोशल मीडिया पर भी जमकर वायरल हो रहा है.

