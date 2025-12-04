प्रयागराज में दो पक्षों में मारपीट, बस हटाने को लेकर हुआ था विवाद, जानें पूरा मामला

प्रयागराज के सबसे पॉश इलाके सिविल लाइंस स्थित एक बस अड्डे के पास देर रात बस हटाने को लेकर दो पक्षों के बीच विवाद हो गया. जिसके बाद जमकर मारपीट हुई. मारपीट की ये घटना रेस्टोरेंट में लगे सीसीटीवी में कैद हो गई है. फिलहाल दोनों पक्षों ने एक दूसरे पर आरोप लगाते हुए सिविल लाइंस थाने में तहरीर दी है. पुलिस मामले में जांच कर रही है. बताया जा रहा है कि सिविल लाइंस स्थित बस अड्डे के पास सपा के पूर्व विधायक सईद अहमद का घर है. घर के पास में ही उनका खानसामा नाम से रेस्टोरेंट भी है. रेस्टोरेंट उनका बेटा कवि अहमद देखता है जो पेशे से वकील भी है.

क्या है पूरा मामला

रेस्टोरेंट के सामने ट्रैवल एजेंसी चलाने वाले रवि सोनकर ने अपनी बस खड़ी कर दी. इस दौरान कवि अहमद ने बस हटाने को कहा जिसके बाद दोनों पक्षों के बीच कहासुनी हो गई. जो कि आगे चलकर विवाद में बदल गई. इस दौरान दोनों पक्षों ने मारपीट शुरू कर दी. वहीं रेस्टोरेंट में काम कर रहे कर्मचारी भी अपने मालिक को बचाने पहुंच गए और उन लोगों ने भी दूसरे पक्ष से मारपीट की.

दोनों पक्षों के बीच गालीगलौज भी होती रही. इस दौरान घटना की सूचना मिलते ही मौके पर सिविल लाइन्स थाने की पुलिस पहुंच गई और किसी तरह मामले को शांत कराया. सईद अहमद के बेटे कवि अहमद ने थाने में तहरीर देते हुए आरोप है कि रेस्टोरेंट के सामने बस खड़ी करने से मना करने पर ट्रैवल एजेंसी संचालक ने मारपीट की. वहीं ट्रैवल एजेंसी संचालक की तरफ से भी तहरीर दी गई है. फिलहाल पुलिस घटना की जांच में जुटी हुई है. मारपीट का यह वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल भी हो रहा है.