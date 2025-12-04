UP: भारत-नेपाल सीमा पर विदेशी नागरिकों की घुसपैठ की सूचना पर सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट मोड पर

उत्तर प्रदेश के श्रावस्ती में भारत-नेपाल की खुली सीमा पर इन दिनों हलचल तेज है. दरअसल पिछले दिनों बहराइच में पाकिस्तान के एक डॉक्टर और भारतीय मूल की ब्रिटेन में रहनेवाली एक महिला को जांच एजंसियों ने बिना वीजा के भारत में एंट्री करते हुए पकड़ा था. जिसके बाद से खुफिया एजेंसी में हलचल पैदा कर दी है. आपको बता दें उत्तर प्रदेश का श्रावस्ती जनपद जो भारत नेपाल सीमा से जुड़ा हुआ है. इसकी 62 किलोमीटर की सीमा खुली हुई है. ऐसे में यहां से घुसपैठ करना आसाना है.

एक रिपोर्ट के मुताबिक भारत नेपाल से जुड़े हुए जिलों में स्लीपर सेल के एक्टिव होने की भी सूचनाएं सामने आई थी. जिसके बाद सुरक्षा एजेंसियां की चिंता बढ़ गई है. इसी वजह से भारत नेपाल सीमा पर अब निगरानी तेज कर दी गई है. जिसके चलते भारत नेपाल सीमा पर सुरक्षा और जांच तेज हुई है. श्रावस्ती जिले में जगह-जगह संदिग्ध लोगों की जांच की जा रही है.

संदिग्ध लोगों की जांच पड़ताल

एसपी राहुल भाटी ने बताया कि 62 किलोमीटर की खुली हुई सीमा पर सशस्त्र सुरक्षा बल और पुलिस की साझा टीमें लगातार पेट्रोलिंग कर रही हैं. आने-जाने वालों पर निगरानी रखी जा रही है. उनसे पूछताछ की जा रही है. जनपद के गांव शहर में संदिग्ध लोगों की भी जांच पड़ताल शुरू है.

