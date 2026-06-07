साइकिल पर सवार होकर निकले जिला जज, जागरूकता अभियान के तहत दिया अनोखा संदेश

उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ में लोगों को एक अलग ही नजारा देखने को मिला, जब जिला जज खुद साइकिल पर सवार होकर सड़कों पर निकल पड़े. न्यायिक अधिकारियों के साथ उनकी यह साइकिल रैली सिर्फ एक कार्यक्रम नहीं थी, बल्कि समाज को जागरूक करने का एक खास संदेश भी थी. जिला जज का यह अनोखा अंदाज अब लोगों के बीच चर्चा का विषय बन गया है.

साइकिल पर निकले जिला जज

प्रतापगढ़ के जिला जज राजीव कमल पांडेय अपने न्यायिक साथियों के साथ सड़कों पर साइकिल चलाते नजर आए. आमतौर पर जहां लोग जजों को औपचारिक माहौल में देखते हैं, वहीं इस बार उनका यह सहज और अलग रूप लोगों को चौंका गया.

यह साइकिल रैली दरअसल एक जागरूकता अभियान के तहत आयोजित की गई थी. इस पहल का उद्देश्य लोगों को स्वास्थ्य के प्रति सचेत करना, पर्यावरण संरक्षण का महत्व बताना और सड़क सुरक्षा के नियमों को लेकर जागरूक करना था.

लोगों का मिला भरपूर समर्थन

जैसे ही जिला जज और अन्य अधिकारी सड़कों पर साइकिल चलाते दिखे, उन्हें देखने के लिए लोगों की भीड़ जुट गई. राहगीरों ने इस पहल की सराहना की और कहा कि इस तरह के अभियान समाज में सकारात्मक सोच को बढ़ावा देते हैं.



इस रैली ने यह भी दिखाया कि न्यायपालिका सिर्फ कानून तक सीमित नहीं है, बल्कि समाज के प्रति अपनी जिम्मेदारी को भी समझती है. अधिकारियों का यह प्रयास लोगों को प्रेरित करने वाला साबित हो रहा है.

सोशल मीडिया पर छाया वीडियो

जिला जज की यह साइकिल रैली अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही है. लोग इस पहल को सराह रहे हैं और इसे एक अच्छा संदेश देने वाला कदम बता रहे हैं. फिटनेस, पर्यावरण और सुरक्षा को लेकर दिया गया यह संदेश दूर तक असर छोड़ता नजर आ रहा है.