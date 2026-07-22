CJP Protest Live: कॉकरोच जनता पार्टी (सीजेपी) का सोमवार को शुरू हुआ विरोध मार्च थमने का नाम नहीं ले रहा है. अभिजीत दीपके को विपक्षी दलों का साथ भी मिल रहा है. मंगलवार को राहुल, अखिलेश, प्रियंका, शरद पवार और उद्धव ठाकरे जैसे तमाम नेता जंतर-मंतर पर पहुंचे. राहुल और प्रियंका को पीएम आवास के बाहर से हिरासत में लिया गया. वहीं सीजेपी ने साफ किया कि उसने अपने समर्थकों को केवल जंतर-मंतर पर शांतिपूर्ण प्रदर्शन के लिए बुलाया है. दिल्ली के दूसरे हिस्सों में शामिल होने का कोई आह्वान पार्टी ने नहीं किया है. बता दें कि सीजेपी का ये विरोध प्रदर्शन बुधवार को भी जारी रहेगा. बता दें की नीट पेपर लीक के विरोध में सीजेपी सिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग पर अड़ी है.

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