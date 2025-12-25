शामली में गैंगेस्टर की 30 करोड़ की 14 संपत्तियां जब्त, जानें अपराधी का लेखा-जोखा

उत्तर प्रदेश के शामली के थाना और कस्बा झिंझाना की पुलिस ने एक गैंगस्टर के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है.प्रशासन ने गैंगस्टर के अपराधी फिरोज खान की 30 करोड रुपए की अचल संपत्ति जब्त कर ली है.जिले के पुलिस अधीक्षक के मुताबिक गैंगेस्टर की 14 संपत्तियां जब्त की गई हैं. फिरोज पर हत्या, अपहरण, रंगदारी और हत्या के प्रयास के करीब दो दर्जन मामले दर्ज हैं. प्रशासन की इस कार्रवाई का गैंगेस्टर के परिवार ने विरोध किया.

फिरोज पर कितने मामले दर्ज हैं

शामली जिले के पुलिस एवं प्रशासनिक अधिकारियों ने गुरुवार को हिस्ट्रीशीटर और गैंगस्टर एक्ट के अपराधी फिरोज खान की 30 करोड रुपये की अचल संपत्ति जब्त कर ली. प्रशासनिक अधिकारियों के मुताबिक फिरोज खान पर हत्या, अपहरण, रंगदारी मांगने और हत्या के प्रयास के 21 मामले दर्ज हैं. पुलिस ने ये मामले साल 2000 से लेकर 2025 तक दर्ज किए हैं. फिरोज के ऊपर शामली के अलावा सहारनपुर और मेरठ के अलग-अलग पुलिस थानों में मामले दर्ज हैं.

प्रशासन की कार्रवाई का विरोध करतीं फिरोज खान के परिवार की महिलाएं.

गुरुवार को शासन की मंशा के अनुरूप ढोल-नगाड़ों के साथ पुलिस और अधिकारियों की टीम कस्बे में फिरोज की संपत्तियों पर पहुंचकर सूचनार्थ बोर्ड लगाया.

गैंगेस्टर के परिवार ने किया विरोध

इस मौके पर झिंझाना पुलिस के अलावा कैराना, कांधला से पुलिस की टीमों के साथ-साथ पीएसी के जवान भी वहां तैनात किए गए थे. इस कार्रवाई के संबंध में पुलिस और अधिकारियों की टीम जब ढोल-नगाड़ों के साथ फिरोज के घर पहुंची तो उसे वहां कड़े प्रतिरोध का सामना करना पड़ा. फिरोज के घर की महिलाओं ने इस कार्रवाई का विरोध किया.

पुलिस अधीक्षक ने इस मामले की जानकारी देते हुए बताया कि फिरोज खान की 14 स्थानों की प्रॉपर्टी को प्रशासन ने सीज कर लिया है. उन्होंने कहा कि दूसरे जिलों में मौजूद फिरोज की संपत्तियों का पता लगाकर उनकी जांच कराई जा रही है.

