मेरठ में मनचले ने युवती का हाथ पकड़ा, भीड़ ने की चप्पलों से धुनाई

उत्तर प्रदेश में मनचलों की अब खैर नहीं. एक तरफ पुलिस ऐसे तत्वों पर सख्ती बरत रही है, तो दूसरी तरफ आम जनता भी अब चुप नहीं बैठती. मेरठ में एक मनचले ने सरेबाजार एक युवती का हाथ पकड़ लिया. इसके बाद जो हुआ, वो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया. पब्लिक ने आरोपी को पकड़कर चप्पलों और थप्पड़ों से जमकर सबक सिखाया. पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है.

मेरठ के लालकुर्ती थाना क्षेत्र के कसेरूबक्सर इलाके में जिस युवक की पिटाई हुई है, उसका नाम अरशद बताया जा रहा है. आरोप है कि अरशद ने बाजार में जा रही एक युवती का हाथ पकड़ लिया. युवती ने शोर मचाया तो आसपास मौजूद लोगों ने उसे घेर लिया और फिर शुरू हो गई चप्पलों और थप्पड़ों की बरसात. कोई चप्पल से मार रहा था, तो कोई थप्पड़ रसीद कर रहा था. मौके पर मौजूद किसी व्यक्ति ने इस घटना का वीडियो बना लिया, जो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है.

पुलिस ने आरोपी अरशद को गिरफ्तार कर लिया है. बताया जा रहा है कि वह पिछले कई दिनों से राह चलती महिलाओं पर फब्तियां कस रहा था और इलाके में उसका आतंक बढ़ता जा रहा था.

मेरठ के सिटी एसपी आयुष विक्रम सिंह ने बताया कि आरोपी अरशद के खिलाफ पहले भी शिकायतें मिली थीं. जनता ने उसे मौके पर सबक सिखाया, अब कानून अपना काम करेगा. महिलाओं की सुरक्षा हमारी प्राथमिकता है.

सनुज शर्मा के इनपुट के साथ