विज्ञापन
विशेष लिंक

मेरठ में मनचले ने युवती का हाथ पकड़ा, भीड़ ने की चप्पलों से धुनाई

पुलिस ने आरोपी अरशद को गिरफ्तार कर लिया है. बताया जा रहा है कि वह पिछले कई दिनों से राह चलती महिलाओं पर फब्तियां कस रहा था और इलाके में उसका आतंक बढ़ता जा रहा था.

Read Time: 2 mins
Share
मेरठ में मनचले ने युवती का हाथ पकड़ा, भीड़ ने की चप्पलों से धुनाई
  • मेरठ के कसेरूबक्सर इलाके में मनचले अरशद ने एक युवती का हाथ पकड़ लिया, जिससे विवाद हुआ.
  • युवती के शोर मचाने पर आसपास के लोगों ने आरोपी को पकड़कर चप्पलों और थप्पड़ों से पीटा.
  • घटना का वीडियो किसी व्यक्ति ने बनाया, जो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो गया है.
क्या हमारी AI समरी आपके लिए उपयोगी रही?
हमें बताएं।
अन्य न्यूज़ ब्रीफ
मेरठ:

उत्तर प्रदेश में मनचलों की अब खैर नहीं. एक तरफ पुलिस ऐसे तत्वों पर सख्ती बरत रही है, तो दूसरी तरफ आम जनता भी अब चुप नहीं बैठती. मेरठ में एक मनचले ने सरेबाजार एक युवती का हाथ पकड़ लिया. इसके बाद जो हुआ, वो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया. पब्लिक ने आरोपी को पकड़कर चप्पलों और थप्पड़ों से जमकर सबक सिखाया. पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है.

मेरठ के लालकुर्ती थाना क्षेत्र के कसेरूबक्सर इलाके में जिस युवक की पिटाई हुई है, उसका नाम अरशद बताया जा रहा है. आरोप है कि अरशद ने बाजार में जा रही एक युवती का हाथ पकड़ लिया. युवती ने शोर मचाया तो आसपास मौजूद लोगों ने उसे घेर लिया और फिर शुरू हो गई चप्पलों और थप्पड़ों की बरसात. कोई चप्पल से मार रहा था, तो कोई थप्पड़ रसीद कर रहा था. मौके पर मौजूद किसी व्यक्ति ने इस घटना का वीडियो बना लिया, जो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है.

पुलिस ने आरोपी अरशद को गिरफ्तार कर लिया है. बताया जा रहा है कि वह पिछले कई दिनों से राह चलती महिलाओं पर फब्तियां कस रहा था और इलाके में उसका आतंक बढ़ता जा रहा था.

मेरठ के सिटी एसपी आयुष विक्रम सिंह ने बताया कि आरोपी अरशद के खिलाफ पहले भी शिकायतें मिली थीं. जनता ने उसे मौके पर सबक सिखाया, अब कानून अपना काम करेगा. महिलाओं की सुरक्षा हमारी प्राथमिकता है.

सनुज शर्मा के इनपुट के साथ

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Meerut News, Girl Was Teased, Youth Beaten Up, Meerut Police
Get App for Better Experience
Install Now
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com