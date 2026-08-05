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पवन सिंह की फिल्म 'वांटेड' का प्रोड्यूसर गिरफ्तार, 78 लाख की धोखाधड़ी में यूपी पुलिस ने की कार्रवाई 

भोजपुरी फिल्म 'वांटेड' के निर्माता जसवंत कुमार को 78 लाख रुपये की कथित धोखाधड़ी के आरोप में यूपी पुलिस ने मुंबई से गिरफ्तार किया है. मामले की जांच अब वाराणसी पुलिस आगे बढ़ाएगी.

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पवन सिंह की फिल्म 'वांटेड' का प्रोड्यूसर गिरफ्तार, 78 लाख की धोखाधड़ी में यूपी पुलिस ने की कार्रवाई 
पवन सिंह की फिल्म का प्रोड्यूसर धोखाधड़ी में गिरफ्तार हो गए.

भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री के चर्चित निर्माता जसवंत कुमार कानूनी शिकंजे में फंस गए हैं. उत्तर प्रदेश पुलिस ने उन्हें मुंबई के अंधेरी इलाके से गिरफ्तार किया है. उन पर आरोप है कि उन्होंने एक निवेशक से फिल्म निर्माण में पैसा लगाने के नाम पर 78 लाख रुपये लिए थे, लेकिन तय शर्तों के अनुसार रकम वापस नहीं की.

पुलिस के अनुसार निवेशक और निर्माता के बीच एक समझौता हुआ था. इसके तहत फिल्म से होने वाले लाभ में हिस्सेदारी या मूल निवेश राशि लौटाने की बात कही गई थी. लेकिन समय बीतने के बाद भी निवेशक को न तो उसका पैसा मिला और न ही कोई संतोषजनक जवाब.

वाराणसी में दर्ज कराई गई थी शिकायत

खुद को ठगा महसूस करने के बाद निवेशक ने उत्तर प्रदेश के वाराणसी जिले के चोलापुर थाना क्षेत्र में शिकायत दर्ज कराई. शिकायत के आधार पर पुलिस ने धोखाधड़ी का मामला दर्ज करते हुए जांच शुरू की. जांच के दौरान कई दस्तावेज और लेन-देन से जुड़े पहलुओं की पड़ताल की गई. पुलिस का दावा है कि मामले में कई बार आरोपी से संपर्क करने की कोशिश की गई, लेकिन उसे जांच में सहयोग नहीं मिला.

तीन साल तक जांच से बचता रहा आरोपी

पुलिस अधिकारियों के मुताबिक यह मामला लंबे समय से जांच के दायरे में था. आरोप है कि जसवंत Kumar पिछले करीब तीन वर्षों से जांच में सहयोग नहीं कर रहे थे और लगातार कार्रवाई से बचने की कोशिश कर रहे थे. उनकी गैरमौजूदगी और असहयोग को देखते हुए अदालत ने उनके खिलाफ गैर-जमानती वारंट (एनबीडब्ल्यू) जारी कर दिया. इसके बाद पुलिस की कार्रवाई और तेज हो गई.

मुंबई में बिछाया जाल, फिर हुई गिरफ्तारी

अदालत से वारंट मिलने के बाद उत्तर प्रदेश पुलिस की एक टीम मुंबई पहुंची. पुलिस को सूचना मिली कि आरोपी अंधेरी पश्चिम के वीरा देसाई रोड इलाके में मौजूद है. इसके बाद टीम ने निगरानी बढ़ाई और योजनाबद्ध तरीके से कार्रवाई करते हुए जसवंत कुमार को हिरासत में ले लिया. गिरफ्तारी के बाद उन्हें अंधेरी कोर्ट में पेश किया गया. कोर्ट से उत्तर प्रदेश पुलिस को ट्रांजिट रिमांड मिल गई, जिसके बाद पुलिस उन्हें अपने साथ वाराणसी लेकर रवाना हो गई.

आगे की जांच पर रहेंगी सबकी नजर

अब पूरे मामले की आगे की जांच चोलापुर पुलिस करेगी. जांच के दौरान यह भी देखा जाएगा कि निवेशक और निर्माता के बीच हुए समझौते की शर्तें क्या थीं और कथित धोखाधड़ी कैसे हुई.

इस घटना के सामने आने के बाद फिल्म उद्योग में निवेश करने वाले लोगों के बीच चिंता बढ़ गई है. मनोरंजन जगत में वित्तीय लेन-देन को लेकर पारदर्शिता और भरोसे पर भी नए सवाल खड़े हो गए हैं. वहीं पुलिस का कहना है कि मामले के सभी पहलुओं की गहराई से जांच की जाएगी और तथ्यों के आधार पर आगे की कानूनी कार्रवाई की जाएगी.

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