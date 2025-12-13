- केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने उत्तर प्रदेश भाजपा अध्यक्ष पद के लिए नामांकन दाखिल किया है
- पंकज चौधरी को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भाजपा अध्यक्ष पद के लिए प्रस्तावित किया है
- पंकज चौधरी कुर्मी जाति के पिछड़ा वर्ग से आते हैं और PM मोदी समेत केंद्रीय नेताओं के भरोसेमंद माने जाते हैं
केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री और महराजगंज संसदीय क्षेत्र से सातवीं बार सांसद बने पंकज चौधरी ने उत्तर प्रदेश के भाजपा अध्यक्ष पद के लिए नामांकन दाखिल कर दिया है. यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, पंकज चौधरी के प्रस्तावक बने. पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) की कुर्मी जाति से आने वाले पंकज चौधरी प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के भरोसेमंद माने जाते हैं. पंकज चौधरी ही यूपी बीजेपी के नए अध्यक्ष होंगे ये अब तय हो गया है. ऐसा इसलिए भी क्योंकि पंकज चौधरी के अलावा किसी और ने नामांकन ही नहीं किया है. सूत्रों के अनुसार रविवार को पंकज चौधरी के नाम का औपचारिक ऐलान किया जाएगा. सीएम योगी के अलावा केशव मौर्य, ब्रजेश पाठक, स्मृति ईरानी, सुरेश खन्ना, स्वतंत्रदेव सिंह, सूर्य प्रताप शाही और बेबी रानी मौर्य भी पंकज चौधरी के प्रस्तावक बने हैं. दरअसल, बीजेपी के यह परंपरा रही है कि अध्यक्ष पद के लिए एक ही नामांकन होता है. अब नामांकन पत्रों की जांच और नाम वापसी जैसी प्रक्रियाओं के बाद 14 दिसंबर को नए अध्यक्ष के लिए चुनाव होगा.
उत्तर प्रदेश अध्यक्ष पद के लिए केवल एक ही नामांकन होने से पंकज चौधरी का निर्विरोध चुना जाना तय है. यूपी बीजेपी की कमान अब पंकज चौधरी के हाथों में. आपको बता दें कि नामांकन दाखिल करने का समय 3 बजे तक था. 3 बजे तक सिर्फ पंकज चौधरी का ही नामांकन पत्र दाखिल हुआ. ऐसे में अब काफी संभावना है कि बीजेपी आज ही अपने यूपी प्रदेश अध्यक्ष के रूप में पकंज चौधरी के नाम को अंतिम रूप दे सकती है.
#WATCH | Lucknow, Uttar Pradesh: Union Minister Pankaj Chaudhary files his nomination for the post of state BJP president.— ANI (@ANI) December 13, 2025
Chief Minister Yogi Adityanath, Deputy Chief Ministers Keshav Prasad Maurya and Brajesh Pathak are present on the occasion. pic.twitter.com/mLjkVEp5SS
बता दें कि उत्तर प्रदेश भाजपा के नए अध्यक्ष की औपचारिक घोषणा रविवार दोपहर लखनऊ में पार्टी के एक कार्यक्रम में होने की उम्मीद है, जहां केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल की उपस्थिति में राष्ट्रीय परिषद के सदस्यों के नामों की भी घोषणा होगी.
बीजेपी को पिछले साल 2024 में हुए लोकसभा चुनाव में ओबीसी वोट बैंक, विशेष रूप से कुर्मी समुदाय की नाराजगी का सामना करना पड़ा था. अब पंकज चौधरी के नए प्रदेश अध्यक्ष के चुनाव को उस असंतोष को दूर करने के प्रयास माना जा रहा है. वैसे बता दें कि पंकज चौधरी और मुख्यमंत्री दोनों ही पूर्वी उत्तर प्रदेश के पड़ोसी जिलों- गोरखपुर और महाराजगंज से होंगे.
