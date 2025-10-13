विज्ञापन
डेढ़ लाख का इनामी बदमाश गुरसेवक पुलिस मुठभेड़ में ढेर

पुलिस का कहना है कि गुरसेवक और उसके साथियों का गिरोह लिफ्ट देने के बहाने कैब चालकों को निशाना बनाता था. इस कार्रवाई से राजधानी पुलिस ने शहर में कैब लूट और हत्या की घटनाओं पर बड़ी रोक लगाई है.

  • राजधानी पुलिस ने डेढ़ लाख रुपये के इनामी बदमाश गुरसेवक को आगरा एक्सप्रेस-वे पर मुठभेड़ में ढेर किया.
  • गुरसेवक ने पुलिस पर फायरिंग की थी, जवाबी कार्रवाई में उसकी गोली लगने से मौत हुई.
  • आरोपी ने अपने गिरोह के साथ मिलकर एक सप्ताह में दो कैब चालकों की हत्या की थी.
राजधानी पुलिस को बड़ी सफलता मिली है. कार चालक योगेश पाल की हत्या कर लूट करने वाला डेढ़ लाख का इनामी बदमाश गुरसेवक पुलिस मुठभेड़ में ढेर हो गया. इस पर 1 लाख रुपये का इनाम लखनऊ पुलिस नें घोषित किया था, वहीं 50 हजार रुपये का इनाम बरेली रेंज से घोषित था. 

जानकारी के मुताबिक, लखनऊ क्राइम टीम और पारा पुलिस की संयुक्त टीम आगरा एक्सप्रेस-वे के जीरो प्वाइंट की सर्विस लेन पर चेकिंग कर रही थी. तभी वहां गुरसेवक को आता देखा गया. गुरसेवक 28 साल का था. पुलिस ने रोकने का प्रयास किया तो उसने पुलिस टीम पर फायरिंग शुरू कर दी. जवाबी कार्रवाई में पुलिस की गोली लगने से गुरसेवक मारा गया. 

पुलिस के अनुसार, आरोपी ने अपने गिरोह के साथियों के साथ मिलकर एक सप्ताह में दो कैब चालकों की हत्या की थी. वहीं, पारा,पुलिस ने हत्याकांड में फरार चल रहे 25 हजार के इनामी बदमाश विकास कुमार को भी गिरफ्तार कर लिया है.

पुलिस का कहना है कि गुरसेवक और उसके साथियों का गिरोह लिफ्ट देने के बहाने कैब चालकों को निशाना बनाता था. इस कार्रवाई से राजधानी पुलिस ने शहर में कैब लूट और हत्या की घटनाओं पर बड़ी रोक लगाई है.
 

