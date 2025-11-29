विज्ञापन
सर्दियों में करते हैं गीजर का इस्तेमाल तो यूपी की ये घटना आपको डरा देगी

  • बिजनौर के मॉडर्न एरा पब्लिक स्कूल की प्रिंसिपल सीमा विश्वास के घर गीजर में शॉर्ट सर्किट से आग लग गई थी
  • आग इतनी तेजी से फैली कि प्रिंसिपल की 75 वर्षीय मां अर्चना विश्वास घर में जिंदा जल गईं और उनकी मौत हो गई
  • घटना हरिद्वार रोड स्थित कॉलेज स्टाफ क्वार्टर में हुई जहां प्रिंसिपल स्कूल में होने की वजह से मां अकेली थीं
बिजनौर में एक भयानक और दिल दहला देने वाली घटना में, मॉडर्न एरा पब्लिक स्कूल की प्रिंसिपल सीमा विश्वास के घर गीजर में हुए शॉर्ट सर्किट ने उनकी 75 वर्षीय मां की जान ले ली. आग इतनी भीषण थी कि बुजुर्ग महिला को बचने का कोई मौका नहीं मिला और वह घर के भीतर ही जिंदा जल गईं. यह भयानक हादसा हरिद्वार रोड स्थित कॉलेज स्टाफ क्वार्टर में हुआ. फायर सर्विस के अधिकारियों ने पुष्टि की है कि आग लगने की वजह बाथरूम में लगा गीजर था, जिसमें अचानक शॉर्ट सर्किट हुआ.

स्थानीय लोगों के मुताबिक, आग इतनी तेजी से फैली कि जब तक मदद पहुंचती, घर का सारा सामान जलकर राख हो चुका था. सबसे बड़ा नुकसान यह रहा कि प्रिंसिपल की बुजुर्ग मां, अर्चना विश्वास (उम्र लगभग 75 वर्ष), इस भयानक लपटों में फंस गईं और उनकी दुखद मौत हो गई.

जब प्रिंसिपल कॉलेज में थीं, घर पर मां की दर्दनाक मौत

हादसे के समय प्रिंसिपल सीमा विश्वास अपने स्कूल में थीं. घर पर अकेली उनकी मां अर्चना विश्वास थीं. जांच में पता चला है कि गीजर में शॉर्ट सर्किट की यह घटना नहाने के दौरान हुई. यह घटना गीजर जैसे रोजमर्रा के उपकरणों के खतरनाक साइड इफेक्ट्स को उजागर करती है, जो अक्सर सुरक्षा नियमों की अनदेखी के कारण 'मौत का कारण' बन जाते हैं. फायर ब्रिगेड की टीम ने मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पाया, लेकिन तब तक प्रिंसिपल का घर और उनकी मां, दोनों ही इस त्रासदी की भेंट चढ़ चुके थे.

इस हृदय विदारक घटना ने एक बार फिर बिजली के उपकरणों, खासकर पुराने या खराब गीजर की सुरक्षा पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं. प्रशासन ने लोगों से अपील की है कि वे सस्ते या पुराने हो चुके उपकरणों को तुरंत बदल दें, क्योंकि एक छोटी सी लापरवाही इस तरह के जानलेवा हादसों का कारण बन सकती है. 

