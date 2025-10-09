विज्ञापन
विवान श्रीवास्तव ने केबीसी जूनियर में कुल 13 सवालों का सामना किया. लेकिन एक सवाल का जवाब न पता होने की वजह से वो शो में 25 लाख रुपये जीतकर हट गए.

केबीसी जूनियर में नोएडा के विवान ने जीते 25 लाख, बड़ा होकर बनना चाहते हैं...
नई दिल्ली:

नोएडा के विवान श्रीवास्तव ने सोनी टीवी के शो केबीसी जूनियर में अमिताभ बच्चन के सवालों का समाना किया. इस मशहूर टीवी शो में शामिल हो कर विवान ने 25 लाख रुपये जीते. शो के विवान वाले एपिसोड का प्रसारण आठ और नौ अक्टूबर को किया गया. विवान नोएडा के दिल्ली पब्लिक स्कूल में कक्षा छह के छात्र हैं. वो बड़ा होकर आईएएस अधिकारी बनना चाहते हैं. उनके पिता एक इनवेस्टमेंट बैंकर हैं और मां गृहणी हैं. 

किस सवाल का नहीं दिया जवाब

केबीसी जूनियर में विवान श्रीवास्तव से पूछा गया सवाल.

विवान ने बताया को वो पिछले साल से ही सोनी टीवी पर प्रसारित होने वाले मशहूर शो केबीसी जूनियर में शामिल होने की तैयारी कर रहे थे. उन्हें इस टीवी शो में शामिल होने का मौका इस साल मिला. इस शो में जब वो दो लाख के सवाल तक पहुंचे तो उनकी सभी लाइफलाइन खत्म हो चुकी थीं. इसके बाद भी उन्होंने अपनी बुद्धमिता के दम पर शो में हिस्सा लेना जारी रखा. जब वो 25 लाख रुपये जीत चुके थे तो होस्ट अमिताभ बच्चने ने उनसे धरती पर मौजूद सबसे पुराने खनिज को लेकर सवाल पूछा. लेकिन इसका जवाब उनके पास नहीं था. इसलिए उन्होंने कोई गलत जवाब देने की जगह शो से हट जाने का विकल्प चुना. उनके इस कदम की तारीफ शो के होस्ट ने भी की. 

इस शो में विवान से कुछ 13 सवाल पूछे गए, जिनके उन्होंने सही-सही जवाब दिया. 14वें सवाल का जवाब न पता होने की वजह से वो शो से हट गए. उन्होंने संदूक राउंड ने 10 में से आठ सवालों के सही जवाब देकर अपनी एक लाइफ लाइन को जिंदा कर लिया था. 

विवान पढ़ने लिखेने में काफी होशियार हैं. इस वजह से उनके टीचर भी उन्हें काफी पसंद करते हैं. उन्हें पढ़ने लिखने के अलावा फुटबॉल और क्रिकेट के आंकड़े जुटाने का भी शौक है. इसके अलावा वो खाने-पीने और घूमने-फिरने के शौकीन हैं. 

