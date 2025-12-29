विज्ञापन

KBC 17: जब पापा की इस शर्त पर रो पड़े थे कुमार मंगलम बिरला, वजह सुन बिग बी भी हुए हैरान

मशहूर क्विज शो 'कौन बनेगा करोड़पति' सीजन 17 में आज बड़ा सरप्राइज है. हर हफ्ते कंटेस्टेट्स के अलावा बड़ी-बड़ी हस्तियां और फिल्मी सितारे भी अमिताभ बच्चन के शो में हिस्सा लेते रहते हैं.

नई दिल्ली:

मशहूर क्विज शो 'कौन बनेगा करोड़पति' सीजन 17 में आज बड़ा सरप्राइज है. हर हफ्ते कंटेस्टेट्स के अलावा बड़ी-बड़ी हस्तियां और फिल्मी सितारे भी अमिताभ बच्चन के शो में हिस्सा लेते रहते हैं. शो में यह हस्तियां अपनी जिंदगी के बारे में कई हैरान कर देने वाले खुलासे भी करती रहती हैं. केबीसी 17 में आदित्य बिरला ग्रुप के चेयरमैन और दिग्गज बिजनेसमैन कुमार मंगलम बिरला पहली बार हॉटसीट पर नजर आएंगे. अमिताभ बच्चन के साथ कुमार मंगलम ने अपनी जिंदगी की एक मजेदार कहानी शेयर की, जो उनके पिता आदित्य विक्रम बिरला की सख्ती को दिखाती है.

क्या बोले कुमार मंगलम

केबीसी 17 से जुड़ा एक वीडियो प्रोमो वायरल हो रहा है. जिसमें बिग बी उनसे पूछते हैं, "आपके पिता से हमने एक बात सीखी कि नीचे से शुरू करना चाहिए. लेकिन जिस परिवार और माहौल में आप पैदा हुए, वहां से नीचे शुरू करना मुश्किल लगता है. बताइए इसके बारे में." इस पर कुमार मंगलम हंसते हुए कहते हैं, "मैंने सोचा था अमित जी कि ग्रेजुएशन के बाद पापा के ऑफिस जाकर काम शुरू कर दूंगा. लेकिन पापा ने कहा कि ऐसा नहीं होगा, पहले तुम्हें CA करना पड़ेगा. CA बहुत मुश्किल होता है. मेरी सारी महत्वाकांक्षाएं उड़ती नजर आईं. मैं कहता रहा कि MBA करूंगा, CA नहीं."

आगे क्या कहा

वे आगे बताते हैं, "पापा ने साफ कहा कि CA नहीं बनोगे तो इस ऑफिस में तुम्हारे लिए कोई जगह नहीं. मैं दादाजी के पास गया, थोड़ा रोते हुए बोला कि मुझे बचाओ. दादाजी ने कहा कि इसमें मदद नहीं कर सकता, तुम कर लो. मम्मी से पूछा तो उन्होंने कहा कि करना तो पड़ेगा ही, रोकर करो या हंसकर करो." कुमार मंगलम की यह बातें सुनकर अमिताभ बच्चन भी हैरान रह गए थे. यह एपिसोड दर्शकों के लिए खास है क्योंकि कुमार मंगलम जैसे बड़े बिजनेसमैन का टीवी पर इतना पर्सनल बात करना दुर्लभ है. इस सीजन में पहले जावेद अख्तर, दिलजीत दोसांझ, फरहान अख्तर, ऋषभ शेट्टी, सुनील ग्रोवर, कृष्णा अभिषेक, मनोज बाजपेयी और कार्तिक आर्यन-अनन्या पांडे जैसे सितारे आ चुके हैं. सभी ने बिग बी के साथ मजेदार किस्से शेयर किए.

Kaun Banega Crorepati 17, KBC 17, KBC, Kumar Mangalam Birla, Amitabh Bachchan
