अमिताभ बच्चन ने बेस्ट अवॉर्ड खरीदने से किया इंकार, इस एक्टर ने खरीद लिया, प्रोड्यूसर ने किया दावा

हिंदी सिनेमा के दिग्गज सुपरस्टार अमिताभ बच्चन बॉलीवुड का जाना मान हैं, जो अपने कमिटमेंट्स और एथिक्स के लिए जाने जाते हैं. वहीं हाल ही में थियेटर के मालिक और प्रोड्यूसर मनोज देसाई ने बताया कि कैसे स्टार्स स्टार्स ने उस समय अवॉर्ड खरीदने से मना कर दिया, जब कथित तौर पर एक्टर्स को पैसों के बदले ट्रॉफी ऑफर की जा रही थीं. मनोज ने बताया कि जिस साल बिग बी ने बेस्ट एक्टर फिल्मफेयर अवॉर्ड को खरीदने से मना कर दिया, उसी साल अनिल कपूर ने उसे खरीद लिया था.

अमिताभ बच्चन को अवॉर्ड खरीदने का दिया गया था ऑफर

विक्की लालवानी के यूट्यूब चैनल को दिए इंटरव्यू में मनोज देसाई ने कहा, एक बार मैं और अमिताभ बच्चन साथ में बैठे थे और एक अवॉर्ड फंक्शन चल रहा था. रौफ मोहम्मद (दिवंगत फिल्म राइटर) मेरे पास आए और पूछा, अगर मैं बेस्ट एक्टर अवॉर्ड का अमिताभ बच्चन को दे दूं तो क्या आप इस पार्टी का पूरा खर्चा उठाओगे. लेकिन सख्ती से बिग बी ने इस ऑफर को ठुकरा दिया.

अनिल कपूर ने कुबूल किया था ऑफर!

आगे मनोज देसाई ने कहा, मैं अमिताभ बच्चन के पास यही सवाल पूछने गया. और उन्होंने मुझसे कहा, अमिताभ बच्चन अवॉर्ड नहीं खरीदता. उन्होंने मुझसे यह भी कहा, मैं जानता हूं कि यह अवॉर्ड किसे मिलेगा. यह अनिल कपूर के पास जाएगा और उन्होंने एक बड़ी पार्टी भी अपने घर के टैरेस पर रखी है. और उसी साल अनिल कपूर को बेस्ट कै अवॉर्ड मिला. मुझे लगता है यह मिस्टर इंडिया के लिए उन्हें मिला था. अनिल कपूर फिल्मफेयर पार्टी का खर्च उठाने के लिए तैयार थे और इसीलिए उन्हें अवॉर्ड दिया गया.

इस साल मिला था अनिल कपूर को बेस्ट एक्टर का अवॉर्ड

हालांकि मनोज देसाई के दावे के विपरीत अनिल कपूर को बेस्ट एक्टर फिल्मफेयर अवॉर्ड मिस्टर इंडिया के लिए 1987 में नहीं मिला था. जबकि तेजाब के लिए अनिल कपूर को 1989 में अवॉर्ड हासिल हुआ था. वहीं इसी साल शहंशाह के लिए अमिताभ बच्चन इसी कैटेगरी के लिए नॉमिनेटेड थे.

धर्मेंद्र ने भी ठुकराया था ऑफर

मनोज देसाई ने बताया कि अमिताभ धर्मेंद्र जैसे स्टार्स सिद्धांतों पर चलते हुए अवॉर्ड नहीं खरीदते हैं. उन्होंने कहा, धर्मेंद्र ने 100 प्रतिशत ऐसे ऑफर्स को इंकार किया है. उन्होंने कहा मैं अवॉर्ड नहीं खरीदूंगा. उन्होंने तब कि बात भी की. जब उन्हें लाइफटाइम अचीवमेंट अवॉर्ड मिला था. उन्होंने अपनी स्पीच में कहा कि उनकी पिछली फिल्मों के लिए अवॉर्ड मिलने चाहिए थे. लेकिन ऐसा नहीं हुआ. बता दें कि धर्मेंद्र का 89 की उम्र में 24 नवंबर को निधन हो गया था.