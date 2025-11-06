विज्ञापन
नोएडा: DM की बड़ी कार्रवाई, मतदाता सूची पुनरीक्षण में लापरवाही पर 15 अधिकारियों का वेतन रोका

उत्तर प्रदेश में 4 नवंबर से 4 दिसंबर तक मतदाता सूची पुनरीक्षण का महत्वपूर्ण कार्य चल रहा है, जिसका उद्देश्य मतदाता सूचियों को त्रुटि रहित बनाना है.

नोएडा (गौतमबुद्धनगर) की जिलाधिकारी मेधा रूपम ने मतदाता सूची पुनरीक्षण में लापरवाही बरतने पर कड़ा रुख अपनाया है. उन्होंने तत्काल प्रभाव से तीन निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारियों (EROs) और 12 सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारियों (AEROs) का वेतन रोकने का आदेश दिया है.

उत्तर प्रदेश में हो रहा है मतदाता सूची पुनरीक्षण

उत्तर प्रदेश में 4 नवंबर से 4 दिसंबर तक मतदाता सूची पुनरीक्षण का महत्वपूर्ण कार्य चल रहा है, जिसका उद्देश्य मतदाता सूचियों को त्रुटि रहित बनाना है. डीएम ने सख्त निर्देश दिए हैं कि इस राष्ट्रीय कार्य में किसी भी तरह की ढिलाई बर्दाश्त नहीं की जाएगी.

बूथ लेवल अधिकारियों पर भी हुई कार्यवाई

लापरवाही की गंभीरता को देखते हुए, 130 बूथ लेवल अधिकारियों (BLOs) और 13 सुपरवाइजरों पर भी बड़ी कार्रवाई की गई है. डीएम ने इन 143 कर्मचारियों का वेतन भी तत्काल प्रभाव से रोक दिया गया है.

आगे भी हो सकता है एक्शन

डीएम मेधा रूपम ने साफ किया है कि एसआईआर कार्य में उम्मीद के अनुसार प्रगति नहीं दिखाने वाले और अपने दायित्वों का निर्वहन ठीक से नहीं करने वाले अधिकारियों और कर्मचारियों पर भविष्य में भी इसी तरह की कठोर कार्रवाई की जाएगी. उनकी इस कार्रवाई से जिले के प्रशासनिक और निर्वाचन कार्य से जुड़े कर्मचारियों में हड़कंप मच गया है.

NOIDA DM, DM Medha Rupam, Voter List Revision, Voter List Revision 2025, Voter List Revision In Uttar Pradesh
