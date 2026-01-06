यूपी SIR ड्राफ्ट: वोटर लिस्ट से नाम कट गया या सुधार करवाना है... इन 3 तारीखों को कर लीजिए याद, काम आएगी

उत्तर प्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग ने मतदाता सूची के पुनरीक्षण (SIR) की प्रक्रिया के बाद मंगलवार को मतदाताओं की ड्राफ्ट लिस्ट जारी कर दी है. आंकड़ों के अनुसार, पूरे उत्तर प्रदेश में मतदाता सूची से लगभग 2.89 करोड़ नाम हटा दिए गए हैं, जो कुल सूची का लगभग 18.7% है. मृतक मतदाता लगभग 46.23 लाख हैं. स्थानांतरित मतदाता लगभग 2.17 करोड़ हैं, जबकि डुप्लिकेट नाम वाले 25.47 लाख ऐसे मतदाता मिले जिनके नाम एक से अधिक मतदान केंद्रों या स्थानों पर दर्ज थे. आयोग के अनुसार, कुल 15.44 करोड़ मतदाताओं में से 12.55 करोड़ (81.03%) लोगों ने गणना प्रपत्र (Enumeration Form) भरकर वापस जमा किए थे, जिसके आधार पर यह छंटनी की गई है.

ये तारीख याद कर लें

राज्य निर्वाचन आयोग के मुख्य कार्यकारी अधिकारी ने स्पष्ट किया है कि ड्राफ्ट लिस्ट के बाद अब दावों और आपत्तियों के निपटारे का चरण शुरू होगा. मतदाताओं के लिए ये तीन तारीखें सबसे महत्वपूर्ण हैं. 6 फरवरी, 2026 तक नाम जुड़वाने के लिए आवेदन (फॉर्म-6) भरना होगा. वहीं, 27 फरवरी तक दावों और आपत्तियों का निपटारा किया जाएगा. इसके बाद 6 मार्च, 2026 तक अंतिम वोटर लिस्ट का प्रकाशन किया जाएगा.

अपना नाम कैसे चेक करें और सुधार कैसे करें?

यदि आपका नाम ड्राफ्ट लिस्ट में नहीं है या उसमें कोई गलती है, तो आप घर बैठे सुधार कर सकते हैं. यदि आपका नाम कट गया है, तो 6 फरवरी 2026 तक फॉर्म-6 भरकर आवेदन करें. नाम, पता या अन्य जानकारी में सुधार के लिए फॉर्म-8 का उपयोग करें. मतदाता अपना नाम चेक करने और सुधार के लिए ECINET मोबाइल एप्लीकेशन या आधिकारिक चुनाव पोर्टल का उपयोग कर सकते हैं.