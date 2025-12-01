नोएडा शहरवासियों के लिए एक और शानदार मनोरंजन स्थल तैयार हो गया है. सेक्टर-94 में बने जंगल ट्रेल पार्क का विधिवत उद्घाटन विधायक पंकज सिंह द्वारा किया गया. लगभग 18.27 एकड़ क्षेत्र में फैला यह पार्क पर्यटकों और स्थानीय लोगों के लिए रोमांच, प्रकृति और कला का अद्भुत संगम पेश करता है. करीब 25 करोड़ रुपए की लागत से बने इस अनोखे पार्क को पीपीपी मॉडल पर विकसित किया गया है. पार्क की सबसे बड़ी खासियत है कि यहां कबाड़ और लोहे से बनी 650 से अधिक कलाकृतियां स्थापित की गई हैं, जिन्हें वेस्ट टू वंडर थीम पर तैयार किया गया है. इनमें गौ माता की विशाल प्रतिमा, गोरिल्ला, चिंपांजी, डॉल्फिन, व्हेल, सील, ऑक्टोपस, स्टार फिश, हॉर्स, डायनासोर सहित विभिन्न महाद्वीपों के जंगली जीवों की आकृतियां देखने को मिलेंगी.

जंगल ट्रेल पार्क को पांच प्रमुख थीम जोन में बांटा गया है, एक्वा जोन, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, एशिया और अफ्रीका जोन, जिससे आगंतुकों को दुनिया भर के वन्यजीवों की झलक एक ही स्थान पर मिल सकेगी. जंगल ट्रेल पार्क में रोमांचक गतिविधियों को भी विशेष स्थान दिया गया है. आने वाले समय में यहां रॉक क्लाइंबिंग, जिप लाइन, जिप साइक्लिंग और बोटिंग की शुरुआत की जाएगी.

वाटर शॉक से लेकर फ्लाइबंग जैसी एक्टिविटी

इसके अलावा पार्क में एडवेंचर वॉक, वाटर शॉक, फ्लाइबंग जैसी एक्टिविटी भी जोड़ी जा रही हैं, जो खासकर युवाओं और बच्चों को आकर्षित करेंगी. पार्क के भीतर फूड कोर्ट और प्रदर्शनी क्षेत्र भी विकसित किए जा रहे हैं, ताकि पर्यटक पूरी शाम आराम और मनोरंजन के साथ बिता सकें. साथ ही वेटलैंड और 5.45 एकड़ की ग्रीन जोन भी बनाई जा रही है, जो पर्यावरण संरक्षण व जैव विविधता को बढ़ावा देती है.

एंट्री टिकट सिर्फ 120 रुपये

पार्क में प्रवेश के लिए 120 रुपये का टिकट निर्धारित किया गया है. महमाया फ्लाईओवर के नीचे बनाए गए मुख्य गेट के माध्यम से पार्क में प्रवेश किया जा सकता है. लोगों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए पार्किंग की भी अलग से व्यवस्था की गई है. स्थानीय निवासियों व पर्यटकों का कहना है कि इस तरह के आकर्षक और कलात्मक पार्क का निर्माण नोएडा शहर को नए पर्यटन मानचित्र पर प्रमुखता से स्थापित करेगा. आने वाले दिनों में जंगल ट्रेल पार्क निस्संदेह नोएडा की पहचान बनकर उभरेगा और परिवारों के लिए मनोरंजन व घूमने का पसंदीदा गंतव्य साबित होगा.

