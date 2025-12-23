Noida Jungle Trail: न्यू ईयर पर कम बजट में बच्चों को घुमाएं दिल्ली-NCR का सबसे बेहतरीन पार्क, दिखेगी जंगली जानवरों की झलक, ये रही पूरी जानकारी

Noida Jungle Trail: कुछ ही दिनों में हम सभी लोग साल 2025 को अलविदा कर देंगे और नए साल के जश्न में शामिल हो जाएंगे. न्यू ईयर सेलिब्रेशन के लिए लोगों ने तैयारियां भी शुरू कर दी हैं. कोई अपने दोस्तों के साथ ट्रिप प्लान कर रहा है, तो कोई अपनी फैमिली के साथ अनोखे अंदाज में सेलिब्रेट करने का सोच रहा है. लेकिन अगर आप इस साल अपना न्यू ईयर बच्चों के साथ सेलिब्रेट करना चाहते हैं तो ये खबर आपके लिए ही है. आज हम आपको दिल्ली-NCR में स्थित ऐसे अनोखे पार्क के बारे में बताने जा रहे हैं, जहां आप बच्चों को नए साल पर घुमाने के लिए ले जा सकते हैं. खास बात यह है कि इस पार्क में रिसाइकल्ड चीजों से बनाए गए जंगली जानवरों की शानदार झलक देखने को मिलेगी. आइए जानते हैं इसकी लोकेशन, टाइमिंग, टिकट की कीमत और अन्य जरूरी जानकारी.

नोएडा जंगल ट्रेल पार्क (Noida Jungle Trail Park)

हम बात कर रहे हैं नोएडा के सेक्टर-94 में महामाया फ्लाईओवर के पास स्थित नोएडा जंगल ट्रेल पार्क (Noida Jungle Trail Location) की. यह पहला वेस्ट-टू-वाइल्डलाइफ पार्क है, जिसे पूरी तरह कबाड़ और रिसाइकल्ड चीजों से बनाया गया है. खास बात है कि, यहां बच्चों से लेकर बड़ों तक, हर किसी के लिए यहां कुछ न कुछ खास देखने को मिलेगा. जानकारी के लिए बता दें कि, इसका उद्घाटन 1 दिसंबर को गौतम बुद्ध नगर के सांसद डॉ. महेश शर्मा और नोएडा के विधायक पंकज सिंह ने किया था.

18.27 एकड़ में फैला यह जंगल ट्रेल पार्क लगभग 25 करोड़ रुपये की लागत से बनाया गया है. इसे नोएडा प्राधिकरण और Z-टेक के बीच पब्लिक-प्राइवेट पार्टनरशिप (PPP) मॉडल के तहत तैयार किया गया है. इस पार्क में रिसाइकल्ड चीजों से बने 650 से ज्यादा बड़े-बड़े जानवर हैं, जिन्हें अलग-अलग जोन में रखा गया है. इन्हें बनाने में कबाड़, पुरानी चेन, फ्यूल टैंक, नट-बोल्ट, गियर जैसी 400 टन की रिसाइकल्ड चीजों का इस्तेमाल किया गया है. यहां तक कि पार्क की बेंच और लाइट फिटिंग भी रिसाइकल्ड चीजों से बनाई गई है.

नोएडा के जंगल ट्रेल पार्क में बच्चे जिप-लाइनिंग (Zip Lining), जिप-साइक्लिंग (Zip-Cycling), रॉक क्लाइम्बिंग (Rock Climbing), बोटिंग (Boating) जैसी कई मजेदार एडवेंचर एक्टिविटीज का लुत्फ उठा सकते हैं.

नोएडा जंगल ट्रेल पार्क के टिकट की कीमत 120 रुपये प्रति व्यक्ति है. 3 साल से छोटे बच्चों के लिए एंट्री बिल्कुल मुफ्त है. टिकट का भुगतान आप ऑनलाइन और कैश दोनों तरीकों से कर सकते हैं. साथ ही टिकटें ऑनलाइन और काउंटर दोनों जगह उपलब्ध हैं. ध्यान रखें कि एडवेंचर एक्टिविटीज के लिए अलग से चार्ज लिया जाता है.

यह पार्क सुबह 11:30 बजे से लेकर रात को 9:30 बजे तक खुला रहता है.

नोएडा के जंगल ट्रेल पार्क में 1,000 सीटों वाला एम्फीथिएटर, फूड कोर्ट और पार्किंग की सुविधा भी उपलब्ध है. पार्किंग एरिया में 8 बसें और 76 चार पहिया वाहन पार्क किए जा सकते हैं.